"Перед нами стоит проблема...". Тренер сборной Казахстана - об итогах жеребьевки отбора на Евро-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака
дал комментарий итогам жеребьевки квалификации чемпионата Европы.
Процедура жеребьевки континентального первенства состоялась в штаб-квартире УЕФА. Согласно ее итогам, соискатели путевок в решающую стадию разбились на восемь квалификационных групп.
Сборная Казахстана сыграет в рамках пятой группы в компании соперников из Венгрии, Беларуси, а также победителя предварительного противостояния между сборными Израиля и Кипра.
"Прежде всего, стоит отметить, что, как и в случае с другими казахстанскими сборными, перед нами стоит проблема отсутствия игровой практики.
В этом плане выгодно отличается сборная Беларуси, где соревнования продолжались без остановки. Безусловно, эта и без того мобильная и грамотная команда будет на ходу.
Что касается остальных, то стоит отметить высокий уровень соперников из Венгрии, известных широким техническим оснащением и, как следствие, прекрасным индивидуальным мастерством.
В отношении пары претендентов на попадание в нашу группу стоит поставить на Кипр. В этой стране сейчас выступает много игроков из Бразилии, что, несомненно, влечет рост класса местных футболистов.
Хочу добавить, что, несмотря на трудности сегодняшнего дня, мы намерены сыграть за прямой выход из группы. Уверен, мы сумеем правильно построить учебно-тренировочный процесс и сможем достичь этой цели. Кроме этого, нас к тому обязывает статус финалистов чемпионата мира и, соответственно, положение в табеле о рангах.
Пользуясь случаем, хочу пожелать молодежной и национальной сборной Казахстана по футболу успеха в ближайших матчах континентальных квалификаций и выразить надежду, что нашим командам удастся решить стоящие перед ними задачи", - приводит слова тренера сайт
КФФ.
Матчи групповой стадии квалификации чемпионата Европы по футзалу пройдут с ноября 2020 года по апрель 2021 года.
Восемь победителей групп и шесть лучших команд из числа занявших вторые места присоединятся к Нидерландам, которым предстоит принять финальную часть.
Последнюю путевку в ноябре 2021 года разыграют остальные два обладателя вторых мест.
Континентальное первенство пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене.
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