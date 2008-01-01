Сборная Казахстана узнала соперников по финальному раунду квалификации футзального Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по финальному раунду квалификации на Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жеребьевка состоялась в Ньоне. По ее итогам сборные были разбиты на восемь групп по четыре, где сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи групповой стадии пройдут с ноября 2020 года по апрель 2021 года.

Так, сборная Казахстана попала в пятую группу, где сыграет с победителем матча Израиль - Кипр, а также с Беларусью и Венгрией.

Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест присоединятся к Нидерландам в финальной стадии. Последнюю путевку с 14 по 17 ноября 2021 года разыграют два оставшихся обладателя вторых мест. Финальный турнир в Нидерландах пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.