Футзальную команду "Актобе"
близок к подписанию титулованного бразильца Део
, сообщает корреспондент Vesti.kz
. Ранее игрок выступал за португальский "Спортинг".
После завершения контракта с португальским грандом в этом году, бразилец изначально принял приглашение румынского клуба "Автобергамо", но неожиданно в августе новый клуб Део распустил всех игроков из-за ситуации с пандемией в стране. После этого экс-игрок "Спортинга" начал контактировать с другими командами, в числе которых оказался "Актобе". Део уже дал предварительное согласие на переход в казахстанский клуб.
Отметим, что по итогам досрочно завершенного чемпионата Казахстана 2019/20 "Актобе" занял второе место и таким образом получил путевку в Лигу чемпионов.
За "Спортинг" 37-летний вингер Део (Андре Энрике Жюстино) провел 604 игр, забил 295 голов, став рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. Део выступал за португальскую команду в период с 2002 по 2020 годы, за исключением двух сезонов (2014-2016), которые он провел в российском КПРФ.
Бразилец завоевал с лиссабонским клубом 26 титулов, включая кубок Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.