Казахстанский клуб подпишет победителя Лиги чемпионов по футзалу

Он является легендой португальского гранда.

Фото:sporting.pt©
Новости спорта Футбол Футзал
0
Сегодня 11:41
Футзальную команду "Актобе" близок к подписанию титулованного бразильца Део, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее игрок выступал за португальский "Спортинг". 

После завершения контракта с португальским грандом в этом году, бразилец изначально принял приглашение румынского клуба "Автобергамо", но неожиданно в августе новый клуб Део распустил всех игроков из-за ситуации с пандемией в стране. После этого экс-игрок "Спортинга" начал контактировать с другими командами, в числе которых оказался  "Актобе". Део уже дал предварительное согласие на переход в казахстанский клуб.

Отметим, что по итогам досрочно завершенного чемпионата Казахстана 2019/20 "Актобе" занял второе место и таким образом получил путевку в Лигу чемпионов. 

За "Спортинг" 37-летний вингер Део (Андре Энрике Жюстино) провел 604 игр, забил 295 голов, став рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. Део выступал за португальскую команду в период с 2002 по 2020 годы, за исключением двух сезонов (2014-2016), которые он провел в российском КПРФ.

Бразилец завоевал с лиссабонским клубом 26 титулов, включая кубок Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
Метки:
Актобе Казахстанский футзал Португалия Лига чемпионов
Футбол Футзал
0
Сегодня 11:41
© 2008 - 2020 ТОО «EML»