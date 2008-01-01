Лучший бомбардир чемпионата Казахстана по футзалу перешел в клуб из Лиги чемпионов

Его новая команда - призер испанского первенства.

Матеус Преа. Фото: КФФ
Новости спорта Футбол Футзал
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Сегодня 08:08
Экс-нападающий МФК "Аят" Матеус Преа перешел в испанский клуб, сообщает KazFootball.kz.

Прошедший сезон, который не был доигран, оказался для бразильца удачным. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана с 24 голами в 17 матчах.

Также он стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Казахстана-2019, забив 12 мячей в пяти матчах. В пяти матчах Лиги чемпионов он отличился шесть раз. Всего в 28 играх забил 41 гол.

Футболист перешел в состав серебряного призера испанского первенства - "Винья Альбали Вальдепеньяс", был представлен и уже готовится к новому сезону, в том числе к Лиге чемпионов.
Метки:
Аят МФК Футзал Испания
Футбол Футзал
0
Сегодня 08:08
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