Лучший бомбардир чемпионата Казахстана по футзалу перешел в клуб из Лиги чемпионов

Экс-нападающий МФК "Аят" Матеус Преа
перешел в испанский клуб, сообщает KazFootball.kz
.
Прошедший сезон, который не был доигран, оказался для бразильца удачным. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана с 24 голами в 17 матчах.
Также он стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Казахстана-2019, забив 12 мячей в пяти матчах. В пяти матчах Лиги чемпионов он отличился шесть раз. Всего в 28 играх забил 41 гол.
Футболист перешел в состав серебряного призера испанского первенства - "Винья Альбали Вальдепеньяс"
, был представлен и уже готовится к новому сезону, в том числе к Лиге чемпионов.