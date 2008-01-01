Стало известно, когда футзальный "Кайрат" может возобновить тренировки

АФК "Кайрат" утвердил предварительный план по возобновлению тренировок основной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команда может приступить к подготовительным сборам в начале сентябре.



Алматинский клуб отталкивается от эпидемиологической ситуации в стране, но в случае завершения карантина в августе может начать тренировочную работу в первых числах сентября. При этом клубу также необходимо вернуть из Бразилии нескольких легионеров, включая новичков - Фернандиньо, Гадейю и Савио.



Ведущий казахстанский футзальный клуб обеспокоен тем, что большинство европейских команд, с которыми алматинцам предстоит сыграть в Лиге чемпионов, уже активно тренируются и готовят себя к новому сезону. Поэтому для "Кайрата" важно стартовать на сборах хотя бы в начале сентября. Добавим, что информации о том, когда будут доиграны оставшиеся матчи чемпионата Казахстана-2019/20, по-прежнему нет.



Ранее главный тренер "Кайрата" Пауло Рикардо Кака критично высказался о том, что футзальным командам до сих пор не разрешено проводить тренировки и нет никакой ясности относительно завершения чемпионата страны.