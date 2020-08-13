Стало известно, когда футзальный "Кайрат" может возобновить тренировки

АФК "Кайрат" утвердил предварительный план по возобновлению тренировок основной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команда может приступить к подготовительным сборам в начале сентябре.
Алматинский клуб отталкивается от эпидемиологической ситуации в стране, но в случае завершения карантина в августе может начать тренировочную работу в первых числах сентября. При этом клубу также необходимо вернуть из Бразилии нескольких легионеров, включая новичков - Фернандиньо, Гадейю и Савио.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!