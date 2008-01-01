"Кайрат" может подписать кандидата в сборную Казахстана по футзалу

25-летний игрок является универсалом.

Ринат Турегазин (№11). Фото: МФК "Тюмень"©
Новости спорта Футбол Футзал
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Сегодня 12:12

АФК "Кайрат" перед стартом следующего сезона может подписать контракт с казахстанским универсалом Ринатом Турегазиным, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сейчас игрок выступает за рудненский "Аят". 

Турегазин хорошо проявил себя в рамках сезона-2019/20, удачно выступая за "Аят" в чемпионате Казахстана (18 игр, девять голов) и помог клубу в Лиге чемпионов (шесть игр).

25-летний универсал является кандидатом в сборную Казахстана, ранее он защищал цвета "Актобе". Тренерский штаб "Кайрата" следит за Турегазиным и может пригласить игрока после окончания нынешнего клубного сезона в Казахстане. 

При этом не исключено, что алматинский клуб расстанется с двумя казахстанскими игроками - Нурсултаном Пиялы и Альбертом Акбаликовым, которым пока не удается в полной мере адаптироваться в команде. 

Напомним, что "Кайрат" вернул из аренды Эдсона, а также подписал контракты с игроками сборной Бразилии Фернандиньо и Гадейей и одним из лидеров сборной Румынии Савио

Метки:
Кайрат МФК Футзал Сборная Казахстана по футзалу Аят МФК
Футбол Футзал
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Сегодня 12:12
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