"Кайрат" может подписать кандидата в сборную Казахстана по футзалу

АФК "Кайрат" перед стартом следующего сезона может подписать контракт с казахстанским универсалом Ринатом Турегазиным, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сейчас игрок выступает за рудненский "Аят".



Турегазин хорошо проявил себя в рамках сезона-2019/20, удачно выступая за "Аят" в чемпионате Казахстана (18 игр, девять голов) и помог клубу в Лиге чемпионов (шесть игр).

25-летний универсал является кандидатом в сборную Казахстана, ранее он защищал цвета "Актобе". Тренерский штаб "Кайрата" следит за Турегазиным и может пригласить игрока после окончания нынешнего клубного сезона в Казахстане.



При этом не исключено, что алматинский клуб расстанется с двумя казахстанскими игроками - Нурсултаном Пиялы и Альбертом Акбаликовым, которым пока не удается в полной мере адаптироваться в команде.



Напомним, что "Кайрат" вернул из аренды Эдсона, а также подписал контракты с игроками сборной Бразилии Фернандиньо и Гадейей и одним из лидеров сборной Румынии Савио.