АФК "Кайрат" намерен вернуть бразильского универсала Эдсона, который провел минувшие полгода в словенской "Литии", сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок начнет подготовку к следующему сезону в составе алматинского клуба.



Эдсон и еще один игрок "Кайрата" Джон Леннон были отданы в аренду "Литии" зимой 2020 года. Тренерский штаб алматинского клуба ждет возвращения Эдсона, который был одним из самых ярких игроков команды в сезоне-2018/19. Что касается нападающего Леннона, его будущее пока под вопросом, возможно, он останется в Словении еще на сезон.



Отметим, что ранее алматинский клуб подписал контракты с игроками сборной Бразилии Фернандиньо и Гадейей, а также пригласил одного из лидеров сборной Румынии Савио.



Напомним, что "Кайрат" не завершил выступление в чемпионате Казахстана по футзалу, который был приостановлен в марте. После 20 туров алматинский клуб лидирует в турнире, набрав 44 очка. Дата рестарта чемпионата страны по-прежнему не объявлена.