Главный тренер футзального "Кайрата" рассказал о возобновлении сезона и трансферах

Главный тренер АФК "Кайрат" Пауло Рикардо Кака рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему его беспокоит длительная пауза в чемпионате Казахстана по футзалу и насколько он доволен трансферной кампанией клуба в летний период.



"По поводу возобновления сезона пока нечего комментировать, у меня нет никакой информации. Это странно, потому что наши соперники по Лиге чемпионов уже ведут подготовку к сезону и тренируются, а мы даже не знаем, когда начнем.



Что касается трансферов, все может быть, но кого-то конкретно мы не ждем. Мы подписали несколько игроков, я доволен тем, кто к нам перешел. Мы уравняли состав, конечно, мы хотели бы больше, но, исходя из наших возможностей, мы выжали максимум, подписав трех очень качественных игроков. Гадейя? Нам очень приятно, что игрок такого уровня выбрал "Кайрат", хотя у него было несколько предложений, в том числе из России, но он сам выразил желание играть именно в "Кайрате". Примерно то же самое произошло с Фернандиньо. Думаю, в будущем сезоне у нас будет достаточно сбалансированный состав", - отметил бразильский специалист.



Напомним, чемпионат Казахстана по футзалу был приостановлен в марте. После 20 туров в первенстве лидирует "Кайрат", у которого 44 очка. Далее расположились "Актобе" (36 баллов), "Аят" и "Жетысу" (по 35), пятым идет "Атырау" (31). Всего в турнире играют восемь команд.