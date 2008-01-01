"Кайрат" объявил о подписании универсала из европейского сборной

Алматинский "Кайрат" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с игроком сборной Румынии по футзалу Савио Валадаресом.



Соглашение с 26-летним универсалом бразильского происхождения подписано на два сезона.



До 2016 года Савио играл в Бразилии за "Ботафого". В 2016 году бразилец перебрался в Румынию, в клуб Informatica Timisoara.



Последние два сезона он провел в ведущем румынском клубе "Империал". В 2017 году Савио принял гражданство этой страны и стал выступать за национальную сборную Румынии, в составе которой участвовал на Евро-2018 в Словении.