"Кайрат" объявил о подписании универсала из европейского сборной

Он играл за "Ботафого".

Фото: futsalplanet.com
Новости спорта Футбол Футзал
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Вчера 16:25

Алматинский "Кайрат" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с игроком сборной Румынии по футзалу Савио Валадаресом.

Соглашение с 26-летним универсалом бразильского происхождения подписано на два сезона.

До 2016 года Савио играл в Бразилии за "Ботафого". В 2016 году бразилец перебрался в Румынию, в клуб Informatica Timisoara.

Последние два сезона он провел в ведущем румынском клубе "Империал". В 2017 году Савио принял гражданство этой страны и стал выступать за национальную сборную Румынии, в составе которой участвовал на Евро-2018 в Словении.

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Метки:
Кайрат МФК Румыния Футзал
Футбол Футзал
0
Вчера 16:25
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