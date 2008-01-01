Клуб из системы "Барыса" снялся с сезона МХЛ

В лиге участвуют команды из России, Латвии и Китая.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 20:49
Следующий сезон Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) пройдет без казахстанских клубов. 

Как сообщает обозреватель "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко, турнир покидают столичные "Снежные Барсы", которые входят в систему "Барыса" и выступают в лиге с 2011 года. В прошедшем сезоне клуб занял 15-е место из 17 участников Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. 

"В лиге оперируют официальными бумагами, а документов пока нет. Но это дело времени", - написал Шевченко в своем телеграм-канале

В апреле сообщалось, что "Снежные Барсы" могут закрыться из-за сокращения бюджета "Барыса". В июне с МХЛ снялся усть-каменогорский "Алтай", который перешел в казахстанскую лигу "Жастар". В прошлом сезоне МХЛ играли 33 клуба - вместе с 30 российскими клуба участвовали два из Казахстана и по одному из Латвии и Китая

Ранее Шевченко сообщил, что карагандинская "Сарыарка", усть-каменогорское "Торпедо" и столичный "Номад", который является фарм-клубом "Барыса", не будут участвовать в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и перейдут в чемпионат Казахстана из-за ситуации с коронавирусом. 
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Сегодня 20:49
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