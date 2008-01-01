Клуб из системы "Барыса" снялся с сезона МХЛ

Следующий сезон Молодежной хоккейной лиги
(МХЛ) пройдет без казахстанских клубов.
Как сообщает обозреватель "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко
, турнир покидают столичные "Снежные Барсы
", которые входят в систему "Барыса
" и выступают в лиге с 2011 года. В прошедшем сезоне клуб занял 15-е место из 17 участников Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.
"В лиге оперируют официальными бумагами, а документов пока нет. Но это дело времени", - написал Шевченко в своем телеграм-канале
.
В апреле сообщалось
, что "Снежные Барсы" могут закрыться из-за сокращения бюджета "Барыса". В июне с МХЛ снялся
усть-каменогорский "Алтай
", который перешел в казахстанскую лигу "Жастар
". В прошлом сезоне МХЛ играли 33 клуба - вместе с 30 российскими клуба участвовали два из Казахстана и по одному из Латвии и Китая
Ранее Шевченко сообщил
, что карагандинская "Сарыарка
", усть-каменогорское "Торпедо
" и столичный "Номад
", который является фарм-клубом "Барыса
", не будут участвовать в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги
(ВХЛ) и перейдут в чемпионат Казахстана из-за ситуации с коронавирусом.