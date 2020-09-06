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Титулованный бегун из Алматы пробежит 24 часа без остановки

Он также сделал заявление.

Титулованный бегун из Алматы пробежит 24 часа без остановки
Педро Визуэтэ Кастро. Фото: Technogym©
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11 сентября алматинский спортсмен-любитель Педро Визуэтэ Кастро, титулованный бегун, проведет 24 часа без остановки на беговой дорожке.

Педро - победитель трейловых забегов Le Marathon du Kumbel, "Кумыс Трейл", "Тунран", "Катана рейс", "Алатау трайл фест", призер Irbis Race и Amangeldy Race. Буквально на прошлой неделе Педро завершил свой первый челлендж "Эверестинг", преодолев на велосипеде в одиночку горный маршрут с набором высоты, равным отметке самой высокой горы в мире - 8 800 метров, за 18 часов.

Теперь он вновь бросает себе вызов - пробежать на беговой дорожке ровно 24 часа, без перерыва на сон и еду.

Мероприятие организовано компанией Technogym при поддержке "Алматы марафона".

"Издревле человек стремился превзойти себя и свои возможности. Вся история спорта - это преодоление невозможного, преодоление своих сомнений и слабости. Technogym всегда поддерживал энтузиастов, бросивших вызов себе и всему миру. И на этот раз мы не стали делать исключений и помогли Педро реализовать его идею", - комментирует Ердаулетова Н.Г.

24-часовой забег на беговой дорожке начнется 11 сентября в 19:00 по адресу: ESENTAI SQUARE OFFICES, Аль-Фараби 77/8.

"Я приглашаю каждого прийти и поддержать меня. Каждое слово поддержки, плакат с мотивирующими цитатами, бутылка воды, поддержка в сети - все это очень мотивирует. Вы можете даже пробежать несколько километров рядом на соседней дорожке. Я буду рад видеть каждого в этот день и разделить это историческое событие с вами!", - пригласил алматинцев автор челленджа Педро Визуэтэ.

 

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Метки:
Легкая атлетика Алматы марафон Алматы Марафон
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