"Миллиарды тенге расходуются неэффективно". Токаев - о деньгах для спортклубов

В условиях дефицита финансов нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.

"Необходимо обратить внимание на спортивный и творческий потенциал подрастающего поколения. В условиях дефицита финансов нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигосударственных компаний расходуются неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и детям. В каждой области, крупных центрах следует открыть спортсекции, требуется возобновить деятельность детских кружков, где представители юного поколения могли постигать азы творчества и ремесленничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить в правильное русло.