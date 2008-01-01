|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Сибирь
|Трактор
|18:30
|Барыс
|Йокерит
|19:30
|Витязь
|Салават Юлаев
|22:30
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кызыл-Жар СК
|Тараз
|14:00
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Минск
|Славия-Мозырь
|18:00
|Футбол. Кубок России 2020/21
|Нижний Новгород(II)
|Химки
|19:00
|Оренбург
|Сочи
|20:00
|Шинник
|Ахмат
|21:30
|Футбол. Кубок Латвии 2020
|Спартак Юр
|Лиепая
|17:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|РБ Лейпциг
|Истанбул ББ
|2:0
|ПСЖ
|Манчестер Юнайтед
|1:2
|Челси
|Севилья
|0:0
|Стад Ренн
|Краснодар
|1:1
|Барселона
|Ференцварош
|5:1
|Лацио
|Боруссия-09 Д
|3:1
|Зальцбург
|Локомотив М
|22:55
|Реал М
|Шахтер Д
|22:55
|Митьюлланд
|Аталанта
|01:00
|Аякс
|Ливерпуль
|01:00
|Олимпиакос
|Олимпик Марсель
|01:00
|Манчестер Сити
|Порту
|01:00
|Интер
|Боруссия М
|01:00
|Бавария
|Атлетико М
|01:00
|Велоспорт. Три дня Брюгге — Де-Панне 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 202, 6 км.
|15:20
|Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
|Групповая гонка. Этап 17. Bassano del Grappa - Мадонна ди Кампильо (203 km)
|14:30
|Велоспорт. Вуэльта Испании 2020
|Групповая гонка. Этап 2. Памплона - Lekunberri (151 km)
|17:50
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Шахтер
|Ордабасы
|0:1
|Жетысу
|Кайрат
|2:4
|Каспий
|Тобол
|0:1
|Футбол. Кубок АФК 2020
|Дордой Бш
|Алтын Асыр
|Алтын Асыр
|Истиклол
|Худжант
|Дордой Бш
|Худжант
|Алтын Асыр
|Истиклол
|Дордой Бш
|Алтын Асыр
|Худжант
|Дордой Бш
|Истиклол
|Худжант
|Истиклол
|Алтын Асыр
|Дордой Бш
|Дордой Бш
|Худжант
|Истиклол
|Алтын Асыр
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Динамо-Брест
|Рух Бр
|5:2
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Арсенал Т
|Урал
|1:0
|Ротор
|Тамбов
|0:2
|ЦСКА М
|Динамо М
|3:1
|Ростов
|Ахмат
|3:0
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Шальке-04
|Унион
|1:1
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Кристал Пэлас
|Брайтон энд Хов Альбион
|1:1
|Тоттенхэм Хотспур
|Вест Хэм Юнайтед
|3:3
|Лестер Сити
|Астон Вилла
|0:1
|Лидс Юнайтед
|Вулверхэмптон Уондерерс
|0:1
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Вильярреал
|Валенсия
|2:1
|Бетис
|Реал Сосьедад
|0:3
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Торино
|Кальяри
|2:3
|Рома
|Беневенто
|5:2
|Верона Хеллас
|Дженоа
|0:0
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Сталь Мл
|Висла Кр
|0:6
|Висла Кр
|Лехия Гд
|23:00
|Футбол. Чемпионат Молдовы 2020/21
|Милсами
|Зимбру
|2:0
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Махтаарал
|Алтай УК
|1:0
|Жетысу Б
|Акжайык
|3:2
|Кыран
|Арысь
|1:2
|Кайрат-Жастар
|Атырау
|0:2
|Академия Онтустик
|СДЮСШОР № 8 НС
|1:4
|Байконур Кз
|Актобе
|0:4
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
|Зира
|2:1
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Зенит
|Брюгге
|1:2
|Динамо К
|Ювентус
|0:2
|Челси
|Севилья
|0:0
|Стад Ренн
|Краснодар
|1:1
|Лацио
|Боруссия-09 Д
|3:1
|Барселона
|Ференцварош
|5:1
|ПСЖ
|Манчестер Юнайтед
|1:2
|РБ Лейпциг
|Истанбул ББ
|2:0
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Трактор
|Нефтехимик
|6:3
|Динамо Мн
|Спартак
|0:3
|Сочи
|Барыс
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Темиртау
|Сарыарка
|Кулагер
|Актобе
|2:3 Б
|Иртыш
|Алматы
|3:2
|Арлан
|Бейбарыс
|4:5
|Номад
|Алтай-Торпедо
|0:5 ТП
|Торпедо УК
|Снежные Барсы (мол)
|4:3
|Арлан
|Бейбарыс
|3:1
|Номад
|Алтай-Торпедо
|8:1
|Иртыш
|Алматы
|2:0
|Темиртау
|Сарыарка
|Кулагер
|Актобе
|5:1
|Торпедо УК
|Снежные Барсы (мол)
|8:3
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
|Химки
|Астана
|88:89
|Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
|Групповая гонка. Этап 15. Rivolto - Пьянкавалло (185 km)
|15:20
|Групповая гонка. Этап 16. Удине - San Daniele del Friuli (229 km)
|14:25
|Велоспорт. Тур Фландрии 2020
|Групповая гонка. Финал 242,5 км.
|14:00
|Велоспорт. Вуэльта Испании 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Ирун - Аррате (169.5 km)
|17:10
|Футбол. Чемпионат Европы 2021 среди женщин
|Франция
|Македония
|Сербия
|Казахстан
|Австрия
|Франция
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кызыл-Жар СК
|Тараз
|14:00
|Кайсар
|Шахтер
|12:00
|Ордабасы
|Жетысу
|14:00
|Астана
|Тобол
|17:00
|Кайрат
|Каспий
|19:00
|Каспий
|Ордабасы
|Жетысу
|Кайсар
|Окжетпес
|Астана
|Тобол
|Кайрат
|Шахтер
|Кызыл-Жар СК
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Минск
|Славия-Мозырь
|18:00
|Динамо-Брест
|Слуцк
|20:30
|Динамо Мн
|Белшина
|21:30
|Энергетик-БГУ
|Шахтер Сл
|18:00
|Минск
|Динамо-Брест
|18:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Динамо М
|Сочи
|17:00
|Зенит
|Рубин
|19:30
|Краснодар
|Спартак М
|22:00
|Локомотив М
|Ротор
|22:00
|Урал
|Тамбов
|17:00
|Ростов
|Химки
|19:30
|Ахмат
|Уфа
|22:00
|ЦСКА М
|Арсенал Т
|22:00
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Штутгарт-1893
|Кельн
|00:30
|Бавария
|Айнтрахт Фр
|19:30
|Боруссия-09 Д
|Шальке-04
|22:30
|Вердер
|Хоффенхайм
|23:00
|Байер
|Аугсбург
|01:30
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Астон Вилла
|Лидс Юнайтед
|01:00
|Вест Хэм Юнайтед
|Манчестер Сити
|17:30
|Фулхэм
|Кристал Пэлас
|20:00
|Манчестер Юнайтед
|Челси
|22:30
|Ливерпуль
|Шеффилд Юнайтед
|01:00
|Саутгемптон
|Эвертон
|20:00
|Вулверхэмптон Уондерерс
|Ньюкасл
|22:30
|Арсенал
|Лестер Сити
|01:15
|Бернли
|Тоттенхэм Хотспур
|02:00
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Эльче
|Валенсия
|01:00
|Барселона
|Реал М
|20:00
|Атлетико М
|Бетис
|01:00
|Хетафе
|Гранада
|23:30
|Реал Сосьедад
|Уэска
|02:00
|Леванте
|Сельта
|02:00
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Сассуоло
|Торино
|00:45
|Дженоа
|Интер
|22:00
|Лацио
|Болонья
|00:45
|Кальяри
|Кротоне
|17:30
|Беневенто
|Наполи
|20:00
|Фиорентина
|Удинезе
|23:00
|Ювентус
|Верона Хеллас
|01:45
|Милан
|Рома
|01:45
|Футбол. Кубок России 2020/21
|Нижний Новгород(II)
|Химки
|19:00
|Оренбург
|Сочи
|20:00
|Шинник
|Ахмат
|21:30
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
|Хайденхайм
|Оснабрюк
|18:30
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Валмиера
|Спартак Юр
|20:00
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Антверпен
|Беерсхот
|18:30
|Футбол. Чемпионат Молдовы 2020/21
|Зимбру
|Динамо-Авто
|21:00
|Футбол. Чемпионат ОАЭ 2020/21
|Шабаб Аль-Ахли
|Аль-Айн
|23:00
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Арысь
|Экибастуз
|11:00
|СДЮСШОР № 8 НС
|Шахтер-Булат
|11:00
|Алтай УК
|Байконур Кз
|14:00
|Акжайык
|Кайрат-Жастар
|15:00
|Атырау
|Академия Онтустик
|15:00
|Актобе
|Кыран
|17:00
|Кайрат-Жастар
|Жетысу Б
|11:00
|Байконур Кз
|Махтаарал
|11:00
|Экибастуз
|Актобе
|14:00
|Академия Онтустик
|Акжайык
|15:00
|Шахтер-Булат
|Атырау
|15:00
|Кыран
|Алтай УК
|17:00
|Атырау
|СДЮСШОР № 8 НС
|11:00
|Актобе
|Арысь
|11:00
|Махтаарал
|Кыран
|14:00
|Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии 2020/21
|Аль-Фейсали
|Аль-Батин
|22:55
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Висла Кр
|Подбескидже
|19:00
|Футбол. Чемпионат Кипра 2020/21
|Эрмис Арадиппу
|АЕК Лр
|21:30
|Футбол. Кубок Латвии 2020
|Спартак Юр
|Лиепая
|17:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Зальцбург
|Локомотив М
|22:55
|Реал М
|Шахтер Д
|22:55
|Митьюлланд
|Аталанта
|01:00
|Аякс
|Ливерпуль
|01:00
|Олимпиакос
|Олимпик Марсель
|01:00
|Манчестер Сити
|Порту
|01:00
|Интер
|Боруссия М
|01:00
|Бавария
|Атлетико М
|01:00
|Шахтер Д
|Интер
|23:55
|Локомотив М
|Бавария
|23:55
|Боруссия М
|Реал М
|02:00
|Порту
|Олимпиакос
|02:00
|Олимпик Марсель
|Манчестер Сити
|02:00
|Атлетико М
|Зальцбург
|02:00
|Аталанта
|Аякс
|02:00
|Ливерпуль
|Митьюлланд
|02:00
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Рапид В
|Арсенал
|22:55
|Байер
|Олимпик Ницца
|22:55
|Стандард
|Глазго Рейнджерс
|22:55
|ПСВ Эйндховен
|Гранада
|22:55
|Наполи
|А3 Алкмаар
|22:55
|Вольфсберг
|ЦСКА М
|01:00
|Маккаби Т-А
|Карабах
|01:00
|Селтик
|Милан
|01:00
|Лестер Сити
|Заря Лг
|01:00
|Динамо З
|Фейеноорд
|01:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Чертаново
|11:00
|Чайка Пс
|Нижний Новгород(II)
|20:00
|Футбол. Кубок Молдовы 2020/21
|Зимбру
|Флорешты
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сабах
|Сумгаит
|16:00
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Лори
|Арарат
|17:30
|Велоспорт. Три дня Брюгге — Де-Панне 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 202, 6 км.
|15:20
|Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
|Групповая гонка. Этап 17. Bassano del Grappa - Мадонна ди Кампильо (203 km)
|14:30
|Групповая гонка. Этап 18. Пинцоло - Laghi di Cancano (207 km)
|14:20
|Групповая гонка. Этап 19. Морбеньо - Asti (251 km)
|14:15
|Групповая гонка. Этап 20. Альба - Сестриере (198 km)
|14:35
|Общий зачет. Общий зачет
|18:20
|Индивидуальная гонка. Этап 21. Cernusco sul Naviglio - Милан (15.7 km)
|18:20
|Велоспорт. Вуэльта Испании 2020
|Групповая гонка. Этап 2. Памплона - Lekunberri (151 km)
|17:50
|Групповая гонка. Этап 3. Лодоса - La Laguna Negra de Vinuesa (163.8 km)
|17:15
|Групповая гонка. Этап 4. Garray - Эхеа-де-лос-Кабальерос (190 km)
|17:10
|Групповая гонка. Этап 5. Уэска - Сабиньяниго (185.5 km)
|17:00
|Групповая гонка. Этап 6. Biescas - Col du Tourmalet (135.6 km)
|18:00
|Групповая гонка. Этап 7. Витория - Вильянуэва-де-Вальдеговия (160.4 km)
|18:20
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Сибирь
|Трактор
|18:30
|Барыс
|Йокерит
|19:30
|Витязь
|Салават Юлаев
|22:30
|СКА
|Спартак
|22:30
|Амур
|Трактор
|15:00
|Барыс
|Ак Барс
|19:30
|Северсталь
|Металлург М
|22:00
|Авангард
|Автомобилист
|20:00
|Амур
|Трактор
|13:00
|Куньлунь Ред Стар
|ЦСКА
|20:00
|Сибирь
|Барыс
|18:30
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Темиртау
|Алтай-Торпедо
|Иртыш
|Снежные Барсы (мол)
|Торпедо УК
|Алматы
|Горняк
|Номад
|Арлан
|Актобе
|Кулагер
|Бейбарыс
|Темиртау
|Алтай-Торпедо
|Иртыш
|Снежные Барсы (мол)
|Арлан
|Актобе
|Кулагер
|Бейбарыс
|Горняк
|Номад
|Торпедо УК
|Алматы
|Актобе
|Номад
|Горняк
|Кулагер
|Бейбарыс
|Торпедо УК
|Горняк
|Кулагер
|Бейбарыс
|Торпедо УК
|Алтай-Торпедо
|Сарыарка
|Алматы
|Арлан
|Актобе
|Номад
|Снежные Барсы (мол)
|Темиртау
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
|Автодор
|Астана
|УНИКС
|Енисей
|16:00
|ЦСКА
|Нижний Новгород
|17:00
|Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21
|Каспий
|Аят
|Кайрат
|Окжетпес
|Атырау
|Нур-Султан
|Жетысу
|Актобе
|Байтерек
|Каспий
|Аят
|Кайрат
|Окжетпес
|Атырау
|Нур-Султан
|Жетысу
|Кайрат
|Байтерек
|Атырау
|Аят
|Жетысу
|Окжетпес
|Актобе
|Нур-Султан