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Новости по теме: Нур-Султан МФК

В Казахстане задумали создать новый футзальный клуб
В Казахстане задумали создать новый футзальный клуб
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Сибирь Трактор 18:30
1 2,58 X 3,94 2 2,39
Барыс Йокерит 19:30
1 3,32 X 4,24 2 1,93
Витязь Салават Юлаев 22:30
1 2,63 X 4,24 2 2,26
Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
Кызыл-Жар СК Тараз 14:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
Минск Славия-Мозырь 18:00
1 2,07 X 3,66 2 3,42
Футбол. Кубок России 2020/21
Нижний Новгород(II) Химки 19:00
1 2,22 X 3,3 2 2,86
Оренбург Сочи 20:00
Шинник Ахмат 21:30
1 9 X 4,64 2 1,31
Футбол. Кубок Латвии 2020
Спартак Юр Лиепая 17:00
1 2,59 X 3,6 2 2,35
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
РБ Лейпциг Истанбул ББ 2:0
ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:2
Челси Севилья 0:0
Стад Ренн Краснодар 1:1
Барселона Ференцварош 5:1
Лацио Боруссия-09 Д 3:1
Зальцбург Локомотив М 22:55
1 1,375 X 5,8 2 8,6
Реал М Шахтер Д 22:55
1 1,24 X 7,4 2 13
Митьюлланд Аталанта 01:00
1 5,35 X 4,68 2 1,625
Аякс Ливерпуль 01:00
1 5 X 4,28 2 1,715
Олимпиакос Олимпик Марсель 01:00
1 2,24 X 3,46 2 3,54
Манчестер Сити Порту 01:00
1 1,285 X 6,7 2 11
Интер Боруссия М 01:00
1 1,744 X 4,22 2 4,84
Бавария Атлетико М 01:00
1 1,61 X 4,62 2 5,6
Велоспорт. Три дня Брюгге — Де-Панне 2020
Групповая гонка. Групповая гонка 202, 6 км. 15:20
Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
Групповая гонка. Этап 17. Bassano del Grappa - Мадонна ди Кампильо (203 km) 14:30
Велоспорт. Вуэльта Испании 2020
Групповая гонка. Этап 2. Памплона - Lekunberri (151 km) 17:50
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