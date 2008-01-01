|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Нефтехимик
|Металлург М
|22:00
|Ак Барс
|Салават Юлаев
|22:00
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Астон Вилла
|Ливерпуль
|7:2
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Барселона
|Севилья
|1:1
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Ювентус
|Наполи
|00:45
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Шахтер-Булат
|Кайрат-Жастар
|0:1
|Футбол. Вторая лига Казахстана 2020
|Ордабасы-М
|Академия Онтустик-М
|0:0
|Кайсар-М
|Актобе-М
|3:0
|Жетысу-М
|Аксу Ак
|0:4
|Шахтер-М
|СДЮСШОР №8-М НС
|0:1
|Темирлан
|Игилик
|0:0
|Кыран-М
|Тараз-М
|1:0
|Атырау-М
|Каспий-М
|17:00
|Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
|Групповая гонка. Этап 3. Enna - Этна (150 km)
|16:25
|Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2020/21
|Диана
|Айша-Биби
|17:30
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|Жетысу
|2:0
|Кайрат
|Астана
|3:0
|Футбол. Кубок АФК 2020
|Дордой Бш
|Алтын Асыр
|Алтын Асыр
|Истиклол
|Худжант
|Дордой Бш
|Худжант
|Алтын Асыр
|Истиклол
|Дордой Бш
|Алтын Асыр
|Худжант
|Дордой Бш
|Истиклол
|Худжант
|Истиклол
|Алтын Асыр
|Дордой Бш
|Дордой Бш
|Худжант
|Истиклол
|Алтын Асыр
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Динамо Мн
|Смолевичи
|2:1
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Урал
|ЦСКА М
|0:2
|Тамбов
|Арсенал Т
|1:1
|Спартак М
|Зенит
|1:1
|Локомотив М
|Химки
|2:1
|Рубин
|Ахмат
|1:1
|Сочи
|Ростов
|4:2
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Унион
|Майнц-05
|4:0
|Боруссия-09 Д
|Фрайбург
|4:0
|Бавария
|Герта
|4:3
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Челси
|Кристал Пэлас
|4:0
|Лидс Юнайтед
|Манчестер Сити
|1:1
|Ньюкасл
|Бернли
|3:1
|Арсенал
|Шеффилд Юнайтед
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|Тоттенхэм Хотспур
|1:6
|Астон Вилла
|Ливерпуль
|7:2
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
|Бохум
|Оснабрюк
|0:0
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Гент КАА
|Беерсхот
|5:1
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Вентспилс
|Валмиера
|1:1
|РФШ Рижская футбольная школа
|Спартак Юр
|2:1
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Атлетико М
|Вильярреал
|0:0
|Реал Сосьедад
|Хетафе
|3:0
|Валенсия
|Бетис
|0:2
|Леванте
|Реал М
|0:2
|Барселона
|Севилья
|1:1
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Фиорентина
|Сампдория
|1:2
|Сассуоло
|Кротоне
|4:1
|Удинезе
|Рома
|0:1
|Лацио
|Интер
|1:1
|Милан
|Специя
|3:0
|Ювентус
|Наполи
|00:45
|Футбол. Кубок Беларуси 2020/21
|Рух Бр
|Минск
|0:3
|Энергетик-БГУ
|Витебск
|0:1
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Экибастуз
|Байконур Кз
|1:2
|Арысь
|Махтаарал
|2:1
|Актобе
|Алтай УК
|2:0
|Атырау
|Акжайык
|1:0
|СДЮСШОР № 8 НС
|Жетысу Б
|1:2
|Шахтер-Булат
|Кайрат-Жастар
|0:1
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Чайка Пс
|0:0
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Висла Кр
|Лехия Гд
|16:30
|Футбол. Чемпионат Кипра 2020/21
|Эрмис Арадиппу
|АПОЕЛ
|0:0
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Габала
|Сумгаит
|1:1
|Футбол. Чемпионат Молдовы 2020/21
|Шериф
|Зимбру
|4:0
|Футбол. Вторая лига Казахстана 2020
|Тобол-М
|Рузаевка
|2:1
|SD Family
|Окжетпес-М
|2:1
|Ордабасы-М
|Академия Онтустик-М
|0:0
|Кайсар-М
|Актобе-М
|3:0
|Жетысу-М
|Аксу Ак
|0:4
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Сибирь
|Торпедо Н
|4:2
|Локомотив
|Йокерит
|2:3
|Барыс
|СКА
|3:2 Б
|ЦСКА
|Авангард
|4:2
|Сочи
|Барыс
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Торпедо УК
|Кулагер
|Иртыш
|Темиртау
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
|УНИКС
|Астана
|101:83
|ЦСКА
|Локомотив-Кубань
|94:80
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Штурм 2002
|Астана
|5:10
|Штурм 2002
|Астана
|6:8
|Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2020/21
|Динамо-Уралочка
|Айша-Биби
|18:7
|Айша-Биби
|Сборная ХМАО
|14:12
|Велоспорт. БинкБанк Тур 2020
|Общий зачет. Общий зачет
|16:15
|Групповая гонка. Этап 5. Ottignies - Герардсберген (187.2 km)
|16:15
|Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж 2020
|Групповая гонка. Финал 258 км.
|14:25
|Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
|Индивидуальная гонка. Этап 1. Monreale - Палермо (15 km)
|17:15
|Групповая гонка. Этап 2. Alcamo - Агридженто (150 km)
|16:55
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Ак Барс
|Салават Юлаев
|22:00
|Нефтехимик
|Металлург М
|22:00
|Амур
|Торпедо Н
|15:00
|Сибирь
|Северсталь
|18:30
|Йокерит
|Спартак
|21:30
|ЦСКА
|Динамо М
|22:30
|Автомобилист
|Барыс
|20:00
|Трактор
|Куньлунь Ред Стар
|20:00
|Динамо Мн
|Сочи
|22:10
|СКА
|Металлург М
|22:30
|Амур
|Северсталь
|15:00
|Салават Юлаев
|Сибирь
|20:30
|Витязь
|Ак Барс
|22:30
|Автомобилист
|Металлург М
|20:00
|Динамо Мн
|Куньлунь Ред Стар
|22:10
|Барыс
|Северсталь
|17:00
|Локомотив
|Динамо М
|20:00
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Бейбарыс
|Снежные Барсы (мол)
|Алтай-Торпедо
|Темиртау
|Иртыш
|Кулагер
|Бейбарыс
|Снежные Барсы (мол)
|Иртыш
|Кулагер
|Алтай-Торпедо
|Темиртау
|Арлан
|Алматы
|Сарыарка
|Актобе
|Арлан
|Алматы
|Сарыарка
|Актобе
|Темиртау
|Снежные Барсы (мол)
|Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
|Групповая гонка. Этап 3. Enna - Этна (150 km)
|16:25
|Групповая гонка. Этап 4. Катания - Villafranca Tirrena (140 km)
|16:30
|Групповая гонка. Этап 5. Mileto - Camigliatello Silano (225 km)
|14:30
|Групповая гонка. Этап 6. Кастровиллари - Матера (188 km)
|15:50
|Групповая гонка. Этап 7. Матера - Brindisi (143 km)
|17:10
|Групповая гонка. Этап 8. Giovinazzo - Vieste (200 km)
|15:35
|Групповая гонка. Этап 9. Сан-Сальво - Роччаразо (208 km)
|14:30
|Велоспорт. Стрела Брабанта 2020
|Групповая гонка. Финал 197 км.
|18:30
|Велоспорт. Гент - Вевелгем 2020
|Групповая гонка. Финал 232,5 км.
|Велоспорт. Париж - Тур 2020
|Групповая гонка. Финал 213 км.
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Астана
|Балтика
|Астана
|Балтика
|Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2020/21
|Диана
|Айша-Биби
|17:30
|Спартак-Волгоград
|Айша-Биби
|11:30
|Футбол. Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|Северная Македония (U-21)
|Черногория (U-21)
|Израиль (U-21)
|Фарерские острова (U-21)
|Испания (U-21)
|Футбол. Лига наций 2020/21
|Казахстан
|Албания
|19:00
|Литва
|Беларусь
|22:00
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Каганат
|Абдыш-Ата
|11:00
|Дордой Бш
|Кара-Балта
|11:00
|Нефтчи КА
|Алга-Бишкек
|15:30
|Алай(II)
|Илбирс
|15:30
|Футбол. Кубок Эмиратов 2020/21
|Аль-Айн
|Хаур-Факкан
|20:30
|Футбол. Вторая лига Казахстана 2020
|Шахтер-М
|СДЮСШОР №8-М НС
|0:1
|Темирлан
|Игилик
|0:0
|Кыран-М
|Тараз-М
|1:0
|Атырау-М
|Каспий-М
|17:00
|Кызыл-Жар СК-М
|Тобол-М
|11:00
|Окжетпес-М
|Астана-М
|16:00
|Рузаевка
|SD Family
|15:00
|Академия Онтустик-М
|Темирлан
|11:00
|Аксу Ак
|Шахтер-М
|15:00
|Алтай-М УК
|Жетысу-М
|15:00
|Кыран-М
|Ордабасы-М
|16:00
|Тараз-М
|Игилик
|16:00
|Кызыл-Жар СК-М
|Окжетпес-М
|15:00
|Тобол-М
|SD Family
|11:00
|Астана-М
|Рузаевка
|16:00
|Темирлан
|Кыран-М
|11:00
|СДЮСШОР №8-М НС
|Аксу Ак
|15:00
|Шахтер-М
|Алтай-М УК
|15:00
|Игилик
|Академия Онтустик-М
|16:00
|Ордабасы-М
|Тараз-М
|16:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Оренбург
|СКА-Хабаровск
|19:00
|Спартак-2 М
|Чайка Пс
|19:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Барселона (Испания) - 2020"
|Попко
|Кун
|15:00
|Луж, Попко
|Арнеодо, Оливетти
|15:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Парма (Италия) - 2020"
|Голубев, Недовесов
|Шаран, Уитроу
|15:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Даукенов
|Рагимов
|Коточигов
|Хьюз
|Футзал. Лига чемпионов 2019/20
|Барселона
|КПРФ
|01:00
|Мурсия Эль-Посо
|Тюмень
|19:00
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
|ЦСКА
|Автодор
|16:00