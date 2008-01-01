|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Динамо Мн
|Сибирь
|22:10
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кызыл-Жар СК
|Кайрат
|0:0
|Футбол. Лига чемпионов АФК 2020
|Аль-Садд
|Аль-Наср
|21:00
|Сепахан
|Аль-Айн
|23:55
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Абдыш-Ата
|Дордой Бш
|2:2
|Кара-Балта
|Нефтчи КА
|0:3
|Алай(II)
|Каганат
|16:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Динамо М
|Ахмат
|22:00
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Астон Вилла
|Шеффилд Юнайтед
|23:00
|Вулверхэмптон Уондерерс
|Манчестер Сити
|01:15
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Реал Сосьедад
|Реал М
|0:0
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Ювентус
|Сампдория
|3:0
|Милан
|Болонья
|00:45
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|Байконур Кз
|5:0
|Алтай УК
|Махтаарал
|3:0
|Акжайык
|Жетысу Б
|1:1
|СДЮСШОР № 8 НС
|Академия Онтустик
|1:2
|Арысь
|Кыран
|16:30
|Теннис. Турнир WTA. Страсбур (Франция) 2020
|Дияс
|Макхейл
|0:1
|Миннен
|Рыбакина
|0:2
|Теннис. Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2020
|Колларини
|Попко
|0:2
|Футбол. Чемпионат Европы 2021 среди женщин
|Сербия
|Франция
|0:2
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|Каспий
|2:2
|Тараз
|Жетысу
|0:2
|Астана
|Шахтер
|1:1
|Кайсар
|Ордабасы
|1:1
|Футбол. Лига чемпионов АФК 2020
|Аль-Садд
|Аль-Айн
|4:0
|Аль-Наср
|Сепахан
|2:0
|Футбол. Кубок АФК 2020
|Дордой Бш
|Алтын Асыр
|Алтын Асыр
|Истиклол
|Худжант
|Дордой Бш
|Худжант
|Алтын Асыр
|Истиклол
|Дордой Бш
|Алтын Асыр
|Худжант
|Дордой Бш
|Истиклол
|Худжант
|Истиклол
|Алтын Асыр
|Дордой Бш
|Дордой Бш
|Худжант
|Истиклол
|Алтын Асыр
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Смолевичи
|Рух Бр
|0:6
|Неман
|Минск
|2:0
|Витебск
|Белшина
|1:1
|Слуцк
|БАТЭ
|1:3
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Абдыш-Ата
|Дордой Бш
|11:00
|Кара-Балта
|Нефтчи КА
|11:00
|Каганат
|Кара-Балта
|16:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Даугавпилс
|Лиепая
|0:4
|Метта/ЛУ
|Спартак Юр
|1:1
|Рига(II)
|Валмиера
|1:0
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Краснодар
|Химки
|7:2
|Урал
|Зенит
|1:1
|Уфа
|ЦСКА М
|0:1
|Арсенал Т
|Сочи
|3:2
|Рубин
|Спартак М
|0:2
|Локомотив М
|Тамбов
|1:0
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
|Гройтер Фюрт
|Оснабрюк
|1:1
|Футбол. Кубок Эмиратов 2020/21
|Хаур-Факкан
|Аль-Айн
|20:15
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Бавария
|Шальке-04
|8:0
|Вердер
|Герта
|1:4
|Штутгарт-1893
|Фрайбург
|2:3
|РБ Лейпциг
|Майнц-05
|3:1
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Шарлеруа
|Беерсхот
|3:1
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Эвертон
|Вест Бромвич
|5:2
|Манчестер Юнайтед
|Кристал Пэлас
|1:3
|Арсенал
|Вест Хэм Юнайтед
|2:1
|Саутгемптон
|Тоттенхэм Хотспур
|2:5
|Челси
|Ливерпуль
|0:2
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Вильярреал
|Эйбар
|2:1
|Хетафе
|Осасуна
|1:0
|Сельта
|Валенсия
|2:1
|Гранада
|Алавес
|2:1
|Реал Сосьедад
|Реал М
|0:0
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Фиорентина
|Торино
|1:0
|Верона Хеллас
|Рома
|0:0
|Парма
|Наполи
|0:2
|Сассуоло
|Кальяри
|1:1
|Ювентус
|Сампдория
|3:0
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Висла Кр
|Висла Пл
|0:3
|Футбол. Кубок Армении 2020/21
|ЦСКА Ер
|Лори
|0:0
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Балтика
|0:0
|Чайка Пс
|Краснодар-2
|2:1
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
|Сабаил
|2:1
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Байконур Кз
|Арысь
|2:3
|Кыран
|Экибастуз
|1:0
|Кайрат-Жастар
|СДЮСШОР № 8 НС
|2:3
|Актобе
|Байконур Кз
|5:0
|Алтай УК
|Махтаарал
|3:0
|Акжайык
|Жетысу Б
|1:1
|Футбол. Чемпионат Кипра 2020/21
|Эрмис Арадиппу
|Олимпиакос Нк
|0:1
|Футбол. Чемпионат Казахстана 2020. Женщины
|СДЮСШОР №8 Ас
|Кызылорда
|7:1
|БИИК-Казыгурт
|Окжетпес
|2:0
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|ЦСКА
|Металлург М
|2:4
|Трактор
|Амур
|5:0
|СКА
|Торпедо Н
|2:1
|Металлург М
|Барыс
|20:00
|Куньлунь Ред Стар
|Барыс
|20:00
|Витязь
|Барыс
|22:30
|Сочи
|Барыс
|22:30
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Арлан
|Кулагер
|7:2
|Алматы
|Торпедо УК
|3:0
|Сарыарка
|Темиртау
|2:1 Б
|Алматы
|Торпедо УК
|1:6
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 19. Бурк-ан-Брес - Champagnole (166.5 km)
|17:45
|Индивидуальная гонка. Этап 20. Lure - Ля Планш де Бель Фий (36.2 km)
|17:00
|Групповая гонка. Общий зачет
|20:00
|Групповая гонка. Этап 21. Мант-ла-Жоли - Париж (122 km)
|20:00
|Велоспорт. Тур Люксембурга 2020
|Групповая гонка. Общий зачет
|14:00
|Групповая гонка. Этап 5. Мерш - Люксембург (177 km)
|14:00
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Синтез
|Астана
|18:5
|Синтез
|Астана
|17:8
|Теннис. Турнир WTA. Рим (Италия) 2020
|Рыбакина
|Путинцева
|1:2
|Халеп
|Путинцева
|1:0 ТП
|Теннис. Турнир ATP Гамбург (Германия) 2020
|Бублик
|Мораинг
|2:0
|Бублик
|Пол
|0:2
|Теннис. Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2020
|Колларини
|Попко
|0:2
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
|Химки
|Зенит СПб
|67:79
|Футбол. Чемпионат Европы 2021 среди женщин
|Казахстан
|Австрия
|16:00
|Македония
|Франция
|01:00
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кызыл-Жар СК
|Кайрат
|0:0
|Тобол
|Окжетпес
|15:30
|Каспий
|Тараз
|15:00
|Жетысу
|Шахтер
|13:30
|Ордабасы
|Кызыл-Жар СК
|15:45
|Кайсар
|Астана
|18:00
|Тараз
|Тобол
|16:00
|Окжетпес
|Кайрат
|16:00
|Астана
|Жетысу
|18:15
|Кызыл-Жар СК
|Кайсар
|14:00
|Футбол. Лига чемпионов АФК 2020
|Аль-Садд
|Аль-Наср
|21:00
|Сепахан
|Аль-Айн
|23:55
|Аль-Наср
|Аль-Айн
|21:00
|Сепахан
|Аль-Садд
|21:00
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Торпедо-БелАЗ
|Неман
|21:30
|Рух Бр
|Слуцк
|22:00
|Белшина
|Шахтер Сл
|18:00
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Алай(II)
|Каганат
|16:00
|Дордой Бш
|Алай(II)
|11:00
|Нефтчи КА
|Илбирс
|16:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Елгава
|Даугавпилс
|17:00
|Спартак Юр
|Рига(II)
|19:00
|Валмиера
|РФШ Рижская футбольная школа
|20:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Динамо М
|Ахмат
|22:00
|Тамбов
|Спартак М
|17:00
|Сочи
|Краснодар
|23:00
|Арсенал Т
|Ростов
|17:00
|Ахмат
|Урал
|19:30
|Ротор
|Рубин
|22:00
|ЦСКА М
|Локомотив М
|22:00
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Герта
|Айнтрахт Фр
|00:30
|Байер
|РБ Лейпциг
|19:30
|Хоффенхайм
|Бавария
|19:30
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Астон Вилла
|Шеффилд Юнайтед
|23:00
|Вулверхэмптон Уондерерс
|Манчестер Сити
|01:15
|Брайтон энд Хов Альбион
|Манчестер Юнайтед
|17:30
|Кристал Пэлас
|Эвертон
|20:00
|Вест Бромвич
|Челси
|22:30
|Бернли
|Саутгемптон
|01:00
|Шеффилд Юнайтед
|Лидс Юнайтед
|17:00
|Тоттенхэм Хотспур
|Ньюкасл
|19:00
|Манчестер Сити
|Лестер Сити
|21:30
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
|Оснабрюк
|Ганновер 96
|22:30
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Ваасланд-Беверен
|20:15
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Эйбар
|Атлетик
|01:00
|Бетис
|Реал М
|01:00
|Барселона
|Вильярреал
|01:00
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Милан
|Болонья
|00:45
|Интер
|Фиорентина
|00:45
|Рома
|Ювентус
|00:45
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Гурник Зб
|Висла Кр
|00:30
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Велес
|СКА-Хабаровск
|22:00
|Балтика
|Чайка Пс
|23:30
|Спартак-2 М
|СКА-Хабаровск
|Чайка Пс
|Велес
|21:00
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Лори
|Пюник(II)
|18:15
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|СДЮСШОР № 8 НС
|Академия Онтустик
|1:2
|Арысь
|Кыран
|16:30
|Атырау
|Кайрат-Жастар
|11:00
|Шахтер-Булат
|СДЮСШОР № 8 НС
|11:00
|Байконур Кз
|Алтай УК
|11:00
|Кыран
|Актобе
|16:30
|Экибастуз
|Арысь
|16:30
|Академия Онтустик
|Атырау
|11:00
|Кайрат-Жастар
|Акжайык
|16:00
|Актобе
|Экибастуз
|11:00
|Махтаарал
|Байконур Кз
|16:30
|Алтай УК
|Кыран
|16:30
|Атырау
|Шахтер-Булат
|11:00
|Акжайык
|Академия Онтустик
|16:00
|Футбол. Суперкубок УЕФА 2020
|Бавария
|Севилья
|01:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Краснодар
|ПАОК
|01:00
|Маккаби Т-А
|Зальцбург
|01:00
|Славия П
|Митьюлланд
|01:00
|Гент КАА
|Динамо К
|01:00
|Мольде
|Ференцварош
|01:00
|Олимпиакос
|Омония
|01:00
|Футбол. Кубок Латвии 2020
|Гробиня
|Спартак Юр
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
|Карабах
|21:00
|Футбол. Чемпионат Кипра 2020/21
|Неа Саламина
|Эрмис Арадиппу
|21:30
|Футбол. Кубок Кипра 2020/21
|Эрмис Арадиппу
|Акритас Хл
|22:00
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Аполлон Л
|Лех
|22:00
|Арарат-Армения
|Целе
|20:00
|КуПС Куопио
|Судува
|21:30
|Ростов
|Маккаби Х
|22:30
|Рига(II)
|Селтик
|23:00
|Гранада
|Локомотив Тб
|23:55
|Шериф
|Дандолк
|23:55
|КИ Клаксвик
|Динамо Тб
|23:55
|Вольфсбург
|Десна Чр
|00:15
|Флориана
|Флора
|00:30
|Риека
|Колос Кв
|00:45
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Динамо Мн
|Сибирь
|22:10
|Трактор
|Северсталь
|20:00
|Ак Барс
|Авангард
|22:00
|Нефтехимик
|Амур
|22:00
|СКА
|Сибирь
|22:30
|Металлург М
|Витязь
|20:00
|Сочи
|Динамо М
|22:30
|Автомобилист
|Динамо Мн
|20:00
|Локомотив
|Нефтехимик
|22:00
|СКА
|Ак Барс
|22:30
|Салават Юлаев
|Витязь
|17:30
|Спартак
|Амур
|20:00
|Трактор
|Динамо Мн
|18:00
|Северсталь
|Ак Барс
|20:00
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Бейбарыс
|Торпедо УК
|Снежные Барсы (мол)
|Горняк
|Кулагер
|Алтай-Торпедо
|Темиртау
|Сарыарка
|Актобе
|Номад
|Арлан
|Иртыш
|Бейбарыс
|Торпедо УК
|Кулагер
|Алтай-Торпедо
|Темиртау
|Сарыарка
|Арлан
|Иртыш
|Актобе
|Номад
|Снежные Барсы (мол)
|Горняк
|Актобе
|Торпедо УК
|Горняк
|Арлан
|Темиртау
|Бейбарыс
|Номад
|Сарыарка
|Актобе
|Торпедо УК
|Теннис. Турнир WTA. Страсбур (Франция) 2020
|Дияс
|Макхейл
|0:1
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Форли (Италия) - 2020"
|Аревало, О'Мара
|Голубев, Вавассори
|15:00
|Арнеодо, Недовесов
|Мольтени, Нис
|15:00
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
|Астана
|ЦСКА
|19:30
|Нижний Новгород
|Химки
|22:00
|ЦСКА
|ПАРМА
|17:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Мусадилов
|Холланд
|Моминов
|Тамразян
|Рысбек
|Долголевец
|Садуулу
|Минасов
|Велоспорт. Чемпионат мира по велошоссе 2020
|Индивидуальная гонка. Финалы
|Групповая гонка. Финалы