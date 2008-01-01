|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Металлург М
|Амур
|20:00
|Динамо Мн
|Ак Барс
|22:30
|Спартак
|Салават Юлаев
|22:30
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Маккаби Х
|Железничар
|23:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Акрон Тл
|2:0
|Чайка Пс
|Торпедо М
|21:00
|Велоспорт. Тиррено - Адриатико 2020
|Групповая гонка. Этап 3. Фоллоника - Saturnia (217 km)
|14:40
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 11. Châtelaillon-Plage - Пуатьер (167.5 km)
|17:40
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Ройер, Текэу
|Павич, Соарес
|0:2
|Мухаммад, Таунсенд
|Меличар, Сюй
|22:30
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Китцбюэль (Австрия) 2020"
|Бублик
|Ханфманн
|0:2
|Перселл, Сэвилл
|Бублик, Гуркач
|21:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Простеев (Чехия) 2020"
|Травалья
|Попко
|2:0
|Велоспорт. Тиррено - Адриатико 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Лидо-ди-Камайоре - Лидо-ди-Камайоре (133 km)
|16:45
|Групповая гонка. Этап 2. Камайоре - Фоллоника (201 km)
|15:15
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 10. Le Château-d'Oléron-Saint-Martin-de-Ré (168.5 km)
|17:45
|Футбол. Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Фарерские острова (U-21)
|Северная Македония (U-21)
|1:2
|Израиль (U-21)
|Казахстан (U-21)
|1:2
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|Ордабасы
|Футбол. Лига наций 2020/21
|Казахстан
|Беларусь
|1:2
|Албания
|Литва
|0:1
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Каганат
|Кара-Балта
|16:00
|Футбол. Чемпионат ОАЭ 2020/21
|Аль-Айн
|Хаур-Факкан
|23:30
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Акрон Тл
|2:0
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2020
|Кызыл-Жар СК
|Кызыл-Жар СК-М
|2:0
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Ак Барс
|СКА
|3:2 ОТ
|Северсталь
|Сибирь
|2:1
|Динамо М
|Спартак
|1:3
|Динамо Мн
|Салават Юлаев
|3:4
|ЦСКА
|Барыс
|3:1
|Авангард
|Амур
|8:2
|Трактор
|Сочи
|2:3 ОТ
|Торпедо Н
|СКА
|4:6
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Номад
|Темиртау
|1:3
|Снежные Барсы (мол)
|Иртыш
|0:2
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Путинцева
|Мартич
|2:1
|Брэди
|Путинцева
|2:0
|Блинкова, Кудерметова
|Зигемунд, Звонарева
|1:2
|Рам, Сэлисбери
|Колхоф, Мектич
|0:2
|Ройер, Текэу
|Павич, Соарес
|0:2
|Теннис. Выставочные матчи 2020
|Ариас
|Ломакин
|0:2
|Ломакин
|Эль Михдави
|2:1
|Ариас
|Ломакин
|0:2
|Теннис. Турнир WTA. Стамбул (Турция) 2020
|Аксу, Оз
|Данилина, Сизикова
|1:2
|Дияс
|Соснович
|1:2
|Теннис. Турнир серии ITF - "Бухарест (Румыния) - 2020"
|Георгеску
|Скатов
|0:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Простеев (Чехия) 2020"
|Маден
|Попко
|1:2
|Травалья
|Попко
|2:0
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Китцбюэль (Австрия) 2020"
|Бублик
|Ханфманн
|0:2
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Металлург М
|Амур
|20:00
|Спартак
|Салават Юлаев
|22:30
|Динамо Мн
|Ак Барс
|22:30
|Сибирь
|ЦСКА
|18:30
|Барыс
|Куньлунь Ред Стар
|19:30
|Металлург М
|Авангард
|20:00
|Йокерит
|Ак Барс
|21:30
|СКА
|Локомотив
|22:30
|Сибирь
|Куньлунь Ред Стар
|16:30
|Барыс
|Динамо М
|17:00
|Металлург М
|Торпедо Н
|18:00
|СКА
|Нефтехимик
|20:00
|Барыс
|ЦСКА
|19:30
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Кулагер
|Горняк
|11:00
|Кулагер
|Горняк
|13:00
|Алматы
|Сарыарка
|18:30
|Актобе
|Бейбарыс
|20:00
|Актобе
|Бейбарыс
|14:00
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Жетысу
|Окжетпес
|16:00
|Шахтер
|Тараз
|21:00
|Ордабасы
|Астана
|15:00
|Тобол
|Кызыл-Жар СК
|17:00
|Кайрат
|Кайсар
|20:00
|Футбол. Лига чемпионов АФК 2020
|Аль-Айн
|Аль-Садд
|21:00
|Сепахан
|Аль-Наср
|23:55
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Минск
|Городея
|20:00
|Рух Бр
|Неман
|17:00
|Белшина
|Ислочь
|19:00
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Каганат
|Нефтчи КА
|11:00
|Алай(II)
|Алга-Бишкек
|11:00
|Илбирс
|Дордой Бш
|16:30
|Нефтчи КА
|Алай(II)
|11:00
|Дордой Бш
|Каганат
|16:30
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Спартак Юр
|Даугавпилс
|19:00
|Валмиера
|Метта/ЛУ
|21:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Тамбов
|Уфа
|16:45
|Урал
|Химки
|19:30
|Ахмат
|Сочи
|22:00
|Динамо М
|Рубин
|19:30
|ЦСКА М
|Спартак М
|22:00
|Ростов
|Локомотив М
|23:30
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Маккаби Х
|Железничар
|23:00
|Нымме Калью
|Мура
|23:30
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Генк
|00:45
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Погонь
|Висла Кр
|19:00
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Фулхэм
|Арсенал
|17:30
|Вест Хэм Юнайтед
|Ньюкасл
|20:00
|Ливерпуль
|Лидс Юнайтед
|22:30
|Вест Бромвич
|Лестер Сити
|19:00
|Тоттенхэм Хотспур
|Эвертон
|21:30
|Брайтон энд Хов Альбион
|Челси
|01:00
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Арарат-Армения
|Лори
|21:15
|Футбол. Кубок Германии 2020/21
|Тодесфельде
|Оснабрюк
|19:30
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Нефтчи Бк
|Сумгаит
|21:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Динамо К
|А3 Алкмаар
|23:00
|ПАОК
|Бенфика
|23:55
|Гент КАА
|Рапид В
|00:30
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Гранада
|Атлетик
|01:00
|Эйбар
|Сельта
|20:00
|Кадис
|Осасуна
|01:00
|Реал Вальядолид
|Реал Сосьедад
|20:00
|Вильярреал
|Уэска
|22:30
|Валенсия
|Леванте
|01:00
|Алавес
|Бетис
|01:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Чайка Пс
|Торпедо М
|21:00
|Краснодар-2
|СКА-Хабаровск
|Акрон Тл
|Чайка Пс
|Велоспорт. Тиррено - Адриатико 2020
|Групповая гонка. Этап 4. Terni - Cascia (194 km)
|15:00
|Групповая гонка. Этап 5. Norcia - Сассотетто (202 km)
|14:30
|Групповая гонка. Этап 6. Кастельфидардо - Senigallia (175 km)
|16:00
|Групповая гонка. Этап 7. Pieve Torina - Loreto (181 km)
|15:30
|Групповая гонка. Общий зачет
|16:50
|Индивидуальная гонка. Этап 8. Сан-Бенедетто-дель-Тронто (10.1 km)
|16:50
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 11. Châtelaillon-Plage - Пуатьер (167.5 km)
|17:40
|Групповая гонка. Этап 12. Chauvigny - Sarran (218 km)
|16:00
|Групповая гонка. Этап 13. Шатель-Гийон - Pas de Peyrol (191.5 km)
|16:05
|Групповая гонка. Этап 14. Клермон-Ферран - Лион (194 km)
|17:20
|Групповая гонка. Этап 15. Лион - Col du Grand Colombier (174.5 km)
|16:50
|Групповая гонка. Этап 16. La Tour-du-Pin - Côte 2000 (164 km)
|17:20
|Групповая гонка. Этап 17. Гренобль - Col de la Loze (170 km)
|16:30
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Мухаммад, Таунсенд
|Меличар, Сюй
|22:30
|Павич, Соарес
|Колхоф, Мектич
|01:00
|Брэди
|Осака
|05:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Китцбюэль (Австрия) 2020"
|Перселл, Сэвилл
|Бублик, Гуркач
|21:00
|Теннис. Турнир WTA. Стамбул (Турция) 2020
|Данилина, Сизикова
|Шмидлова, Завацкая
|14:00
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Динамо Мс
|Астана
|22:00
|Динамо Мс
|Астана
|22:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Залилов
|Ляшков