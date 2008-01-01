|Футбол. Лига Европы 2019/20
|Севилья
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Интер
|Шахтер Д
|01:00
|Велоспорт. Тур Валлонии 2020
|Групповая гонка. Этап 2. Frasnes-lez-Anvaing - Wavre (179.5 km)
|15:00
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Нефтчи КА
|Кара-Балта
|3:1
|Каганат
|Алай(II)
|0:1
|Дордой Бш
|Абдыш-Ата
|4:2
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Динамо Мн
|Смолевичи
|22:00
|Минск
|Неман
|20:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Валмиера
|Лиепая
|1:1
|РФШ Рижская футбольная школа
|Даугавпилс
|2:1
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|ДАК Дунайска Стреда
|Нитра
|6:0
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Арсенал Т
|Уфа
|2:3
|Сочи
|Химки
|1:1
|Спартак М
|Ахмат
|2:0
|Рубин
|Урал
|1:1
|Динамо М
|Ротор
|0:0
|ЦСКА М
|Тамбов
|2:1
|Локомотив М
|Краснодар
|1:0
|Ростов
|Зенит
|0:2
|Футбол. Кубок Польши 2020/21
|Островец
|Висла Кр
|2:1
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|Барселона
|Бавария
|2:8
|Манчестер Сити
|Лион
|1:3
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Волгарь
|1:0
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Зюлте-Варегем
|3:1
|Футбол. Лига Европы 2019/20
|Севилья
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2020
|Тобол
|Атырау
|3:2
|Велоспорт. Критериум Дофине 2020
|Групповая гонка. Этап 4. Ugine - Межев (157 km)
|16:10
|Групповая гонка. Общий зачет
|16:20
|Групповая гонка. Этап 5. Межев - Межев (153.5 km)
|16:20
|Велоспорт. Джиро ди Ломбардия 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 243 км.
|16:25
|Велоспорт. Дварс дор хет Хагеланд 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 180 км.
|15:25
|Велоспорт. Тур Валлонии 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Soignies - Templeuve (188.9 km)
|15:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Шарипова
|Дауди
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия)-2020"
|Попко
|Кларк
|1:2
|Теннис. Выставочные матчи 2020
|Мерсье
|Ломакин
|0:2
|Ломакин
|Эстевес
|2:0
|Редлицки
|Ломакин
|2:1
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|Кайрат
|17:00
|Жетысу
|Ордабасы
|19:00
|Тараз
|Кызыл-Жар СК
|21:00
|Шахтер
|Кайсар
|18:00
|Ордабасы
|Каспий
|17:00
|Кайрат
|Тобол
|19:00
|Астана
|Окжетпес
|16:00
|Кайсар
|Жетысу
|18:00
|Кызыл-Жар СК
|Шахтер
|20:00
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Илбирс
|Нефтчи КА
|11:00
|Алай(II)
|Дордой Бш
|17:30
|Дордой Бш
|Алга-Бишкек
|11:00
|Алай(II)
|Кара-Балта
|11:00
|Нефтчи КА
|Абдыш-Ата
|17:30
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Ислочь
|Шахтер Сл
|21:00
|Энергетик-БГУ
|Смолевичи
|19:00
|Городея
|Рух Бр
|21:00
|Динамо-Брест
|Белшина
|23:00
|Славия-Мозырь
|Витебск
|19:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Вентспилс
|Даугавпилс
|20:00
|Валмиера
|Елгава
|21:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Сочи
|Рубин
|21:00
|Тамбов
|Химки
|22:00
|Краснодар
|Арсенал Т
|23:00
|Уфа
|Спартак М
|19:00
|Ахмат
|Ротор
|21:00
|Динамо М
|Ростов
|22:00
|Зенит
|ЦСКА М
|23:00
|Урал
|Краснодар
|17:00
|Химки
|Ахмат
|19:00
|Арсенал Т
|Динамо М
|20:30
|Зенит
|Тамбов
|21:00
|ЦСКА М
|Рубин
|23:00
|Ротор
|Сочи
|23:00
|Уфа
|Ростов
|19:30
|Спартак М
|Локомотив М
|22:00
|Футбол. Кубок Словакии 2020/21
|Локомотив Зв
|Нитра
|21:00
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Нитра
|Ружомберок
|23:00
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Брюгге
|Беерсхот
|20:00
|Футбол. Кубок России 2020/21
|Тюмень
|Звезда Пр
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Карабах
|Силекс
|22:00
|Динамо-Брест
|Астана
|23:55
|Шериф
|Фола
|23:55
|Селтик
|Рейкьявик КР
|00:45
|Црвена Звезда
|Европа
|01:00
|Арарат-Армения
|Омония
|21:00
|Флора
|Судува
|22:30
|Динамо Тб
|Тирана
|23:00
|Маккаби Т-А
|Рига(II)
|23:00
|КИ Клаксвик
|Слован Бр
|23:55
|Флориана
|ЧФР Клуж
|01:00
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Линкольн Ред Импс
|Приштина
|22:00
|Энгордани
|Зета
|23:55
|Сент-Джозеф
|Б-36 Торсхавн
|21:30
|Рунавик НСИ
|Барри Таун
|23:00
|Колрейн
|Ла-Фиорита
|00:30
|Тре Пенне
|Гиляни
|01:00
|Футбол. Лига Европы 2019/20
|Интер
|Шахтер Д
|01:00
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|РБ Лейпциг
|ПСЖ
|01:00
|Лион
|Бавария
|01:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Факел
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
|Кешля Бк
|20:30
|Велоспорт. Тур Валлонии 2020
|Групповая гонка. Этап 3. Montzen - Визе (192 km)
|15:00
|Групповая гонка. Общий зачет
|15:00
|Групповая гонка. Этап 4. Blegny - Érezée (197.8 km)
|15:00
|Велоспорт. Джиро дель Эмилия 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 199,7 км.
|17:30
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Металлург М
|Салават Юлаев
|16:00
|Ак Барс
|СКА
|22:00
|Салават Юлаев
|СКА
|16:00
|Ак Барс
|Металлург М
|22:00
|Барыс
|Торпедо УК
|Ак Барс
|Салават Юлаев
|20:00
|Барыс
|Торпедо УК
|Трактор
|Сибирь
|18:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Калицкий
|Хасиев
|Шарипова
|Дауди