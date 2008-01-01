"Провели очень сильную и успешную гонку". Винокуров подвел итоги "Тур де Франс" для "Астаны"

Генеральный менеджер велокоманды "Астана" Александр Винокуров подвел итоги "Тур де Франс-2020".

Напомним, на первом гранд-туре сезона колумбийский капитан Мигель Анхель Лопес занял шестое место, также выиграв "королевский этап". Еще одна победа на счету казахстанца Алексея Луценко.

"Как команда мы провели очень сильный и успешный "Тур де Франс". Мы выиграли два очень крутых этапа с нашим чемпионом Казахстана Алексеем Луценко и нашим лидером Мигелем Анхелем Лопесом. Мы проделали отличную командную работу, все три недели много работали как единый коллектив ради одной цели.

Мы побеждали вместе и проигрывали вместе, но это тоже часть нашего спорта. Тем не менее, мы можем быть довольны результатами которых добились: шестое место в общем зачете, два горных этапа и многообещающие дебюты Мигеля Анхеля Лопеса и Харольда Техады.

Сезон продолжается, и впереди у нас новые гонки и новые цели. Я уверен, что в ближайшие недели мы добьемся новых весомых результатов", - цитирует Винокурова сайт "Астаны".

Следующим гранд-туром станет "Джиро д'Италия". Эта супермногодневка пройдет с 3 по 25 октября. Капитаном "Астаны" будет датчанин Якоб Фульсанг.