"Я был очень близок к большому результату". Капитан "Астаны" подвел итоги "Тур де Франс"

Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес подвел итоги "Тур де Франс-2020", который стал для него дебютным. Колумбийский гонщик шел на третьем месте в генеральной классификации, но по итогам предпоследнего этапа упал на шестое, которое в итоге и занял.

"Думаю, что я провел хороший "Тур де Франс". Было здорово дебютировать на этой великой гонке и проехать ее до самого конца, финишировав в Париже. Мне очень понравилась эта гонка, я был на высоком уровне, все время находился впереди рядом с сильнейшими соперниками, выиграл красивый этап.

Сражаясь за подиум, я был очень близок к большому результату в этой гонке, но мне не хватило одного дня для того, чтобы добиться своей цели. Таков велоспорт, и ничего с этим не поделать. Тем не менее я получил ценный опыт и я уверен, что вернусь сюда еще сильнее.

Но прямо сейчас я рад быть здесь, в Париже, вместе со своей командой, которая была великолепна со старта и до финиша. Я хочу поблагодарить всех товарищей по команде, гонщиков, персонал, менеджмент за эти три недели! Это было чем-то невероятным!" - цитирует Лопеса сайт "Астаны".

Напомним, что он выиграл на "Тур де Франс" "королевский этап".