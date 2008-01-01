"Кто-то всегда проигрывает". Капитан "Астаны" сделал заявление о выступлении на "Тур де Франс"

Капитан "Астаны"
колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес
прокомментировал свое выступление в престижной многодневке "Тур де Франс"
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По итогам 20-го этапа Лопес не смог попасть на призовой подиум, финишировав 45-м и заняв шестое место в генеральной классификации. Победителем этапа стал 21-летний словак Тадей Погачар из UAE-Team Emirates, который в итоге сотворил главную сенсацию и выиграл "Тур де Франс"-2020.
"Это был трудный день для меня. Я сделал все, что мог, но должен допустить, что у меня был плохой день. Кто-то всегда проигрывает, и сегодня проигравшим на гонке был я. Что ж, мы имеем то, что имеем. Я провел хорошую гонку, на протяжении всех трех недель я был впереди среди сильнейших гонщиков, боролся за подиум. И сегодня я вышел на старт, сражаясь за подиум, но не получилось. Мне не хватило одного хорошего дня, чтобы добиться своей цели. Тем не менее я рад добраться до финала своего первого "Тур де Франс", и будет здорово завершить эту замечательную гонку в Париже", - приводит слова Лопеса Аstanaproteam.kz
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Финальный, 21-й этап "Тур де Франс" пройдет сегодня, 20 сентября: гонщики проедут 122 километра от Мант-ла-Жоли до Елисейских Полей в Париже.
Капитан "Астаны" Лопес выиграл "королевский этап" на "Тур де Франс"