Капитан "Астаны" остался без подиума на "Тур де Франс"

Капитан казахстанской "Астаны"
колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес
не смог попасть на призовой подиум на престижной многодневке "Тур де Франс"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Об этом стало известно по итогам 20-го этапа, победителем которого стал 21-летний словак Тадей Погачар
из UAE-Team Emirates, который в итоге сотворил главную сенсацию и выиграл "Тур де Франс"-2020.
В "разделке" вторым стал нидерландский велогонщик Том Дюмулен из Jumbo-Visma (+1 минута 21 секунда), третьим - австралиец Ричи Порт из Trek - Segafredo (+1 минута 21 секунда). Стартовавший в качестве лидера гонки словенец Примож Роглич (Jumbo Visma) проиграл Погачару на этапе минуту 56 секунд.
Лопес финишировал 45-м и занял шестое место в генеральной классификации. На "Тур де Франс"-2020 он выиграл
"королевский этап".