Капитан "Астаны" остался без подиума на "Тур де Франс"

Победу в многодневке сенсационно одержал 21-летний велогонщик.

Фото: cyclingweekly.com
Новости спорта Велоспорт Тур де Франс
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Сегодня 23:10
Капитан казахстанской "Астаны" колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес не смог попасть на призовой подиум на престижной многодневке "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом стало известно по итогам 20-го этапа, победителем которого стал 21-летний словак Тадей Погачар из UAE-Team Emirates, который в итоге сотворил главную сенсацию и выиграл "Тур де Франс"-2020.

В "разделке" вторым стал нидерландский велогонщик Том Дюмулен из Jumbo-Visma (+1 минута 21 секунда), третьим - австралиец Ричи Порт из Trek - Segafredo (+1 минута 21 секунда). Стартовавший в качестве лидера гонки словенец Примож Роглич (Jumbo Visma) проиграл Погачару на этапе минуту 56 секунд.

Лопес финишировал 45-м и занял шестое место в генеральной классификации. На "Тур де Франс"-2020 он выиграл "королевский этап".
Метки:
Астана велокоманда Тур де Франс Франция
Велоспорт Тур де Франс
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Сегодня 23:10
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