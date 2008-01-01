Нурлан Смагулов поздравил "Астану" с успехами на "Тур де Франс"

Президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов поздравил "Астану" с двумя победами на главной велогонке планеты "Тур де Франс", передает пресс-служба организации.

Напомним, что супермногодневка стартовала 29 августа и принесла казахстанской команде победы на шестом и 17-м этапах, которые одержали Алексей Луценко и Мигель Анхель Лопес. Последний также благодаря этому успеху поднялся на третье место в генеральной классификации. Гранд-тур продлится до 20 сентября.

"Вчера Мигель Анхель Лопес продемонстрировал высокий класс, одержав победу на королевском этапе "Тур де Франс". В целом, команда сработала четко и грамотно, следуя стратегии тренерского состава. Вдвойне радует тот факт, что гонщики находятся в прекрасной форме и даже после долгого перерыва отлично себя чувствуют на сложнейшем Гранд-туре. А если вспомнить, что вчера был день рождения Александра Винокурова, нашего вице-президента и генерального менеджера "Астаны", то становится приятно втройне. Лучшего подарка в это непростое для спорта время и не найти.

Лично для меня, уверен и для всей страны тоже, главным спортивным достижением этого года стала невероятная победа Алексея Луценко на шестом этапе. Сложно поверить, но казахстанцы не выигрывали на этапах "Большой петли" вот уже десять лет после Винокурова. Надеюсь, что Алексея ждет такая же яркая карьера, как и у его наставника, олимпийского чемпиона.

Поздравляю "Астану" с впечатляющими результатами!" - сказал Смагулов.