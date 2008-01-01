Это были самые длинные два километра в моей жизни - капитан "Астаны" о победе на этапе "Тур де Франс"

Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес, комментируя свою победу на 17-м этапе "Тур де Франс", отметил, что заранее был настроен именно на этот день. По словам колумбийца, он очень хорошо чувствует себя на высоте.

"Я отметил этот этап для себя, сфокусировался на нем и постарался подойти к этому дню в нужной форме. Я знал, что подобного рода подъемы за 2000 метров над уровнем моря могут хорошо мне подойти. Большие и длинные подъемы, как Коль де ла Лоз, действительно мне подходят, потому что они похожи на горы у меня дома в Колумбии.

Я хорошо чувствую себя на высоте, и сегодня мне хотелось попробовать что-то сделать. Вместе с командой мы разработали хороший план перед этапом, который и постарались реализовать со старта и до финиша.

У меня была отличная поддержка команды на протяжении всего дня, а в финале Омар Фраиле проделал великолепную работу. Он был феноменален сегодня! На последнем подъеме я хорошо себя чувствовал и ноги работали как надо.

Да, это был очень сложный подъем, но мне удалось остаться впереди в группе лидеров до решающих километров. Я хорошо знал эту гору, потому что вместе с командой мы приезжали сюда на разведку в начале августа, так что я знал, чего ожидать и где пробовать атаковать.

В финале было очень трудно, это были самые длинные два километра в моей жизни, но я продолжал выкладываться на сто процентов до самого финиша. Я видел нескольких болельщиков из Колумбии вдоль дороги, они поддерживали меня, и это придало мне дополнительные силы. Я очень счастлив из-за моей победы, я мечтал об этом успехе, и теперь я добился его! Здорово!

Что ж, сейчас я третий в общем зачете и, конечно, я хочу продолжить сражаться за генеральную классификацию до самого финиша в Париже. Впереди у нас еще три сложных этапа, каждый день может быть решающим, так что нужно сохранять максимальную концентрацию. Я продолжу двигаться в гонке день за днем до Парижа", - цитирует Лопеса сайт "Астаны".

Напомним, капитан "Астаны" проигрывает лидеру общего зачета Приможу Рогличу из Jumbo-Visma минуту и 26 секунд.