Капитан "Астаны" Лопес выиграл "королевский этап" на "Тур де Франс"

И поднялся на третье место в общем зачете.

Фото: lesoir.be
Новости спорта Велоспорт Тур де Франс
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Сегодня 21:22
Капитан казахстанской команды "Астана" колумбийский велогонщик Мигеаль Анхель Лопес выиграл "королевский этап" на престижной многодневке "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пелотон преодолел 17-й этап дистанцию в 170 километров из Гренобля в Мерибель Коль де ла Лоз. Лопес финишировал первым с результатом 04:49:08, опередив словенцев Приможа Роглича из Jumbo-Visma (+15 секунд) и Тадей Погачар из UAE (+30).

Этот успех позволил Лопесу подняться на третье место в генеральной классификации. Капитан "Астаны" проигрывает лидеру общего зачета Рогличу минут и 26 секунд. Вторым идет Погачар (+57).

Метки:
Астана велокоманда Тур де Франс Франция
Велоспорт Тур де Франс
0
Сегодня 21:22
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