Капитан "Астаны" Лопес выиграл "королевский этап" на "Тур де Франс"

Капитан казахстанской команды "Астана"
колумбийский велогонщик Мигеаль Анхель Лопес
выиграл "королевский этап" на престижной многодневке "Тур де Франс"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Пелотон преодолел 17-й этап дистанцию в 170 километров из Гренобля в Мерибель Коль де ла Лоз. Лопес финишировал первым с результатом 04:49:08, опередив словенцев Приможа Роглича из Jumbo-Visma (+15 секунд) и Тадей Погачар из UAE (+30).
Этот успех позволил Лопесу подняться на третье место в генеральной классификации. Капитан "Астаны" проигрывает лидеру общего зачета Рогличу минут и 26 секунд. Вторым идет Погачар (+57).