Капитан "Астаны" остался на четвертом месте перед решающими этапами "Тур де Франс"

Колумбийский капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес остался на четвертом месте общего зачета после 16-го этапа "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем стал Леннард Кемна из Bora–Hansgrohe. 164 километра от Ла-Тур-дю-Пен до Виллар-де-Ланс-Кот-2000 он преодолел за 4 часа, 12 минут и 52 секунды.

Лопес финишировал 20-м в одной группе с основными претендентами на призовые места, уступив Кемне 16 минут и 48 секунд. Его результат стал лучшим среди гонщиков "Астаны" на этом этапе.

Словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma сохранил лидерство в общем зачете с общим временем 70 часов, 6 минут и 47 секунд. Его земляк Тадей Погачар (UAE) идет вторым, проигрывая 40 секунд. Замыкает тройку колумбиец Ригоберто Уран из команды EF Pro Cycling (+1.34). Лопес идет четвертым и по-прежнему проигрывает лидеру минуту и 45 секунд.

Впереди на "Тур де Франс" три сложных горных этапа, которые, как ожидается, станут решающими в борьбе за желтую майку и призовые места.

Напомним, что шестой этап на гонке выиграл казахстанец Алексей Луценко.