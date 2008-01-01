Капитан "Астаны" приблизился к тройке лидеров общего зачета после 15-го этапа "Тур де Франс"

Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес поднялся на четвертое место общего зачета после 15-го этапа "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем этапа стал словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE), который преодолел дистанцию в 174,5 километра за 4 часа 34 минуты 13 секунд. Словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma финишировал вторым со временем лидера, третье место занял австралиец Ричи Порт (Trek - Segafredo) с отставанием в пять секунд. Четверым на финиш с отставанием в восемь секунд заехал Лопес.

Роглич сохранил первую позицию в генеральной классификации с общим временем 65 часов 37 минут 7 секунд. Погачар идет вторым с отставанием в 40 секунд, на третью строчку вышел колумбиец Ригоберто Уран из команды EF Pro Cycling (+1.34). Лопес поднялся с шестой на четвертую строчку и проигрывает лидеру минуту и 45 секунд.

Стоит отметить, что колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды INEOS Grenadiers, победитель "Тур де Франс" 2019 года, потерял третье место и выбыл из первой десятки генеральной классификации.