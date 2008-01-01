Капитан "Астаны" остался на шестом месте общего зачета "Тур де Франс" после 14-го этапа

Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес не изменил своего положения в генеральной классификации "Тур де Франс" по итогам 14-го этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гонщики стартовали в Клермон-Ферран, а финишировали в Лионе, преодолев 194 километра.

Победителем этапа стал Серен Краг Андерсен из Team Sunweb. Он на 15 секунд опередил группу из 50 гонщиков, в которой все показали одинаковое время, в том числе Лопес, его ближайшие конкуренты, а также другие гонщики "Астаны" - Уго Уль, Омар Фраиле, Горка Исагирре и Луис Леон Санчес.

Лидирует в общем зачете Примож Роглич из Jumbo - Visma. Лопес остался на шестом месте, проигрывая минуту и 31 секунду.

Напомним, на счету "Астаны" победа на шестом этапе "Тур де Франс", которую одержал казахстанец Алексей Луценко.