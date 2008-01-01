"Я продолжаю бороться". Капитан "Астаны" поднялся в общем зачете "Тур де Франс"

Капитан "Астаны" колумбиец Мигель Анхель Лопес прокомментировал 13-й этап "Тур де Франс", по итогам которого он поднялся на шестое место в генеральной классификации.

Победу на этапе одержал его земляк из EF Pro Cycling Даниэль Фелипе Мартинес. Лопес же уступил на финише всего 16 секунд обладателю желтой майки Приможу Рогличу из Jumbo-Visma. В генеральной классификации отставание Лопеса составляет минуту и 31 секунду.

"Этап был очень, очень трудным, и было непросто оставаться впереди, но команда прекрасно поддерживала меня, так что мне удалось сохранить немного сил на последний подъем. Ритм гонки был очень высок, особенно в финале. Я неплохо себя чувствовал, ноги работали хорошо весь день. Немного не хватило для того, чтобы остаться вместе с двумя лидерами. Но главное - это то, что гонка остается открытой, я продолжаю бороться, я мотивирован и настроен на следующие горные этапы", - цитирует Лопеса сайт "Астаны".