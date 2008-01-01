Уго Уль из "Астаны" стал седьмым на этапе "Тур де Франс"

На "Тур де Франс"
состоялся 12-й этап веломногодневки: Шовиньи – Сарран, 218 километров, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Первым финишировал швейцарский гонщик Марк Хирши
из команды Sunweb (5:08:49). Канадец Уго Уль
из "Астаны"
пришел седьмым - спустя 52 секунды после победителя этапа, тогда как другой велогонщик казахстанского клуба колумбиец Мигель Анхель Лопес
показал 39-й результат (+2:33).
Результаты этапа не внесли серьезных изменений в генеральной классификации: словенец Примож Роглич
из Jumbo-Visma по-прежнему лидирует (51:26:43), Лопес - девятый (+1.15 от лидера), а Уль - 56-й (+1:13:51).
Завтра, 11 сентября, пройдет 13-й этап "Тур де Франс": Шатель-Гуйон - Па де Пейроль, 191.5 километра.