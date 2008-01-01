Гонщик "Астаны" попал в завал и сошел с "Тур де Франс"

Испанский гонщик "Астаны" Йон Исагирре сошел с "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он серьезно пострадал во время завала, в который угодил на последних 30-ти километрах 11-го этапа. Исагирре был доставлен в больницу, о его состоянии пока не известно.

Отметим, что также на этом этапе в завале на начальных километрах оказался казахстанец Алексей Луценко - победитель шестого этапа. У счастью, он серьезно не пострадал.

Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес финишировал в основной группе и сохранил за собой девятое место в генеральной классификации, отставая от лидера Приможа Роглича из Team Jumbo-Visma на одну минуту и 15 секунд.

Победителем же 11-го этапа стал Калеб Юэн из Mitchelton-Scott.

"Сегодня был не наш день из-за двух падений Алексея Луценко и Йона Исагирре. Алексею удалось избежать серьезных травм, а у Йона падение было очень серьезным. Мы все надеемся, что с ним все будет хорошо, ждем новостей из больницы. Если говорить об этапе, нашей главной целью было защитить Мигеля Анхеля Лопеса, и мы сделали это отлично", - цитирует спортивного директора "Астаны" Дмитрия Фофонова официальный сайт "Астаны".