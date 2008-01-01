Капитан "Астаны" сохранил место в общем зачете "Тур де Франс" после десятого этапа

Он идет в первой десятке.

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Ирландец Сэм Беннетт из команды Deceuninck - Quick Step стал победителем десятого этапа велогонки "Тур де Франс".



Второе место занял австралиец Калеб Юэн из Lotto-Soudal. Третьим на этапе стал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe.



Лучший результат в составе казахстанской "Астаны" показал Уго Уль, ставший 17-м. Капитан казахстанской команды Мигель Анхель Лопес финишировал 42-м, Горка Исагирре - 45-м, Луис Леон Санчес - 50-м, Омар Фраиле - 119-м, Алексей Луценко - 122-м, Харольд Техада - 147-м, Йон Исагирре - 148-м.



В генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Вторым идет колумбиец Эган Берналь (Ineos Grenadiers, +21 секунда), третьим - француз Гийом Мартен из Cofidis (Solutions Crédits, +28).



Лопес в общем зачете сохранил девятое место, уступая лидеру чуть больше минуты.