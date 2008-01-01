"Я был уже на пределе сил". Капитан "Астаны" - о падении в общем зачете и оставшихся неделях "Тур де Франс"

Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес прокомментировал потерю позиций в генеральной классификации "Тур де Франс". По итогам девятого этапа колумбиец переместился с седьмого на девятое место и теперь проигрывает лидеру общего зачета Приможу Рогличу одну минуту и 15 секунд.

"Этап получился очень быстрым и трудным, и на последнем подъеме я был уже на пределе сил. Но мне повезло, что рядом оказался Йон Исагирре, и вместе с Movistar мы организовали хорошую работу в нашей группе.

Я хочу поблагодарить Йона за отличную поддержку сегодня, он мощно отработал впереди нашей группы с вершины горы и до финиша. Я потерял что-то около минуты, но, в то же самое время, в общем зачете у меня только минутное отставание, а впереди еще две недели и множество по-настоящему сложных этапов.

Здорово, что завтра у нас день отдыха и можно будет немного восстановиться после девяти труднейших этапов", - цитирует Лопеса сайт "Астаны".

Десятый этап "Тур де Франс" состоится завтра, 8 сентября.