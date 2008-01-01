Иван Ургант назвал Казахстан "родиной велосипедного спорта"

Известный российский телеведущий Иван Ургант обратился к велокоманде "Астана". В своем видеоролике он поздравил клуб и лично Алексея Луценко с победой на шестом этапе "Тур де Франс", а также выразил надежду на итоговую победу казахстанца в гонке.



"От всего своего сердца я поздравляю Алексея Луценко и команду "Астана" с победой на шестом этапе велогонки "Тур де Франс" . Ребята, своим сердцем я с вами. Я должен быть с вами сейчас, там. К сожалению, не могу. Уверен, что, наконец, в этом году мы сможем выиграть еще и еще этапы. И, наконец-то, победа во всей гонке "Тур де Франс" приедет туда, где она и должна быть - на родину велосипедного спорта, в Казахстан",- заявил Ургант.



Напомним, на шестом этапе "Большой петли" Луценко финишировал первым с результатом четыре часа, 32 минуты и 34 секунды. Для казахстанца это первый подобный успех на "Тур де Франс".