Ближайший уикенд на "Тур де Франс" обещает быть очень сложным - спортивный директор "Астаны"

Пелотон "Тур де Франс" провел очень непростой день на седьмом этапе, который отметился сильным боковым ветром на протяжении практически всей 168-километровой дистанции от старта в Мийо до финиша в Лаворе. Гонка взорвалась атаками практически сразу после начала, что спровоцировало образование эшелонов уже в самом начале гонки, сообщает официальный сайт
велокоманды "Астана".
Гонщики столичной команды проехали очень хороший день, все время находясь в лидирующей группе и держа своего капитана Мигеля Анхеля Лопеса
впереди. Примерно за 35 километров до финиша "Астана" большими силами вышла вперед, взвинтив скорость в группе и спровоцировав новые эшелоны.
"Мы прекрасно знали о ветровой обстановке сегодня, ожидалось, что где-то на финальных 40 километров будет сильный боковой ветер. Так что мы планировали к этому моменту выйти вперед и нарастить скорость в группе в надежде, что кто-то из соперников отстанет. Вместе с другими командами нам удалось произвести хорошую селекцию в группе, а наши ребята проделали великолепную работу на Мигеля Анхеля Лопеса. День для нас сложился хорошо, ребята очень дружно отработали. Завтра мы доберемся до Пиренеев. И ближайший уикенд обещает быть очень сложным", - сказал спортивный директор "Астаны" Дмитрий Седун
.
Бельгийский гонщик Ваут Ван Арт
одержал победу на этапе, выиграв спринт из группы лидеров, в то время как Мигель Анхель Лопес без проблем финишировал в окружении шести товарищей по команде. Уго Уль
стал лучшим из состава "Астаны" на финише, заняв 11-е место в спринте после нескольких часов напряженной работы впереди.
По итогам этапа Лопес поднялся на восьмое место в общем зачете, уступая лишь 13 секунд текущему лидеру гонки Адаму Йейтсу
.
Добавим, что шестой этап выиграл
казахстанец Алексей Луценко
, завершив свое соло убедительным финишем в одиночестве.