"Это большое достижение для меня". Луценко из "Астаны" рассказал о победе на этапе "Тур де Франс"

Велогонщик "Астаны" Алексей Луценко
прокомментировал свою победу на шестом этапе престижной многодневки "Тур де Франс"
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"Одна из целей, которую я ставил перед собой на "Тур де Франс" - была борьба за победу на этапе. Этот "Тур" был одной из самых больших моих целей в этом сезоне. Я мечтал об этом успехе долгое время, и теперь моя мечта осуществилась!
В самом деле, я настраивался на этот этап, и в предыдущие дни после того, как я заканчивал свою часть работы на Мигеля Анхеля, я отставал от группы, специально набирая время в общем зачете, надеясь, что главные фавориты не будут охотиться за мной в решающий момент.
Перед стартом мы обсудили нашу тактику на этот день, и вместе со спортивными директорами и нашим генеральным менеджером Александром Винокуровым мы решили, что мне нужно постараться уехать в отрыв, так как есть реальные шансы, что он доедет до финиша. Я неплохо себя чувствовал весь день, и мои ноги отлично работали. Пришлось потратить какое-то время на то, чтобы наша группа все же уехала, но, в итоге, нам это удалось. День был длинным и жарким, но меня хорошо вел по гонке Александр Винокуров, который находился в техничке, которая ехала за мной.
На последнем подъеме я старался сохранять спокойствие и придерживаться своего собственного ритма. На самом трудном участке я предпринял атаку. Я очень счастлив одержать эту победу, это большое достижение и для меня, и для нашей команды! Это невероятное чувство победить в майке национального чемпиона Казахстана! Я благодарю мою команду за эту возможность!", - приводит слова Луценко Astanaproteam.kz
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Луценко финишировал
первым с результатом четыре часа, 32 минуты и 34 секунды. Для казахстанца это первый подобный успех на "Тур де Франс". В генеральной классификации он поднялся на 26-е место, а Лопес опустился на десятую строчку.
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