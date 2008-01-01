Капитан "Астаны" поднялся на девятое место в общем зачете "Тур де Франс"

Бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Вут ван Арт победил на пятом этапе "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этап протяженностью 183 километров закончился массовым спринтом в Прива. Ван Арт финишировал первым, вторым стал нидерландский велогонщик Кес Бол (Sunweb), а третьим - ирландец Сэм Беннетт (Deceuninck - Quick Step).

Лучшим из казахстанской "Астаны" стал канадец Уго Уль, финишировавший 15-м со временем победителя. Такое же время показал и капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес, но он стал 19-м. Казахстанец Алексей Луценко финишировал 101-м и проиграл победителю две минуты 33 секунды.

Этап не внес бы значительных изменений в общий зачет, но прежний лидер француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step) взял бачок позже, чем предусмотрено правилами (если дополнительных указаний нет в правилах, брать бачок и питание позже чем за 20 километров до финиша запрещено), и был оштрафован на 20 секунд. Новым лидером стал британский велогонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс. Вторым и третьим идут словенцы Примож Роглич (Jumbo-Visma, + 3 секунды) и Тадей Погачар (UAE, +7). Алафилипп занимает 16-е место (+16).

Лучшим из "Астаны" является Лопес, который переместился с десятого на девятое место. Он уступает Йейтсу 13 секунд. Луценко занимает 37 место, уступая лидеру пять минут 50 секунд.

Маршрут шестого этапа "Тур де Франс", который пройдет 3 сентября, предусматривает финиш в гору высшей категории.