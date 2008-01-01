Капитан "Астаны" стал шестым на четвертом этапе "Тур де Франс"

Капитан "Астаны"
колумбиец Мигель Анхель Лопес
занял шестое место на четвертом этапе престижной многодневной велогонки "Тур де Франс"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Пелотон преодолел дистанцию в 160,5 километра из Систерона в Орсьер-Марлет. Победителем этапа стал словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
Второе место на этапе занял словенец Тажей Погачар из UAE-Team Emirates, третье - француз Гийом Мартен из Cofidis. Лопес финишировал шестым и поднялся на десятое место в общем зачете.
В генеральной классификации лидирует француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) - 18 часов, семь минут и четыре секунды. Вторым идет британец Адам Йейтс (Mitchelton-Scott, отставание "+4" секунды), третьим - Роглич (+7). Лопес уступает лидеру 17 секунд.
Другие гонщики "Астаны": Йон Исагирре финишировал 39-м, Алексей Луценко - 49-м, Харольд Техада - 55-м, Луис Леон Санчес - 57-м, Горка Исагирре - 78-м, Уго Уль - 82-м, Омар Фраиле - 84-м.
Пятый этап "Тур де Франс" состоится в среду, 2 сентября.