Луценко из "Астаны" отыграл 10 позиций и поднялся на 13-е место в общем зачете "Тур де Франс"

Казахстанский гонщик "Астаны" Алексей Луценко стал 18-м по итогам третьего этапа супермногодневки "Тур де Франс" и поднялся на десять строчек в генеральной классификации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем третьего этапа стал австралиец Калеб Юэн из команды Lotto Soudal. Он преодолел дистанцию, протяженностью 198 километров, которая стартовала в Ницце и финишировала в Систероне, за пять часов, 17 минут и 42 секунды. Вторым стал ирландец Сэм Беннетт (Deceuninck - Quick Step), а третьим - итальянец Джакомо Ниццоло (NTT Pro Cycling).

Луценко финишировал со временем победителя. Лучшим из "Астаны" на этом этапе стал канадец Уго Уль, финишировавший 16-м. В генеральной классификации Луценко поднялся с 23-го на 13-е место. Он проигрывает 17 секунд лидеру общего зачета французу Жюлиану Алафилиппу из Deceuninck-Quick Step.

За Луценко расположились другие гонщики "Астаны" Луис Леон Санчес (19 место) и капитан Мигель Анхель Лопес (21), которые также проигрывают лидеру 17 секунд.

На второй позиции генеральной классификации располагается британец Адам Йейтс (Mitchelton-Scott, отставание - 4 секунды), а замыкает тройку лидеров швейцарец Марк Хирши (Sunweb, +7 секунд).

Четвертый этап "Тур де Франс" пройдет завтра, 1 сентября.