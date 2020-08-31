Нашей главной задачей второго этапа "Большой петли" была защита позиций Лопеса - спортивный менеджер "Астаны"

Второй этап "Тур де Франс" прошел в Ницце. Пелотон преодолел 186 километров вокруг города по классическому маршруту финального этапа многодневки "Париж-Ницца", проехав такие подъемы, как Коль де Турини, Коль д’Эз и Коль де Катр Шемин.
Команда "Астана
" провела хорошую гонку, все время находясь впереди и оберегая своего лидера Мигеля Анхеля Лопеса
от возможных проблем. У подножия финального подъема Коль де Катр Шемин у команды все еще было шесть человек в основной группе.
Трем гонщикам удалось атаковать незадолго до вершины подъема, открыв 20-секундный просвет. "Астана" совместно с другими командами постаралась организовать преследование, но все же нескольких секунд не хватило: трое лидеров разыграли победу на этапе, которая досталась французу Жулиану Алафилиппу.
Группа преследователей финишировала всего две секунды спустя, а чемпион Казахстана Алексей Луценко занял седьмое место.
"Нашей главной задачей сегодня была защита позиций Мигеля Анхеля Лопеса, и, кроме того, хотели посмотреть, полностью ли он восстановился после недавних падений. Он выглядел неплохо сегодня, и, в целом, мы провели хороший день. Не секрет, этап подходил нам для того, чтобы попробовать что-то предпринять с Алексеем Луценко. Он был впереди вместе с товарищами в решающие моменты гонки, но атака Алафилиппа получилась слишком взрывной.
Нам удалось сохранить команду для того, чтобы попробовать закрыть просвет и побороться за этап в спринте, ребята проделали отличную работу, но нам не хватило нескольких секунд, чтобы добрать отрыв. Тем не менее этап оставил хорошее впечатление, все выглядит достаточно оптимистично. Гонщики продемонстрировали хорошую форму, так что будем настраиваться на следующие дни", - цитирует спортивного менеджера Дмитрия Фофонова astanaproteam.kz
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