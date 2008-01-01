Луценко из "Астаны" отстал на две секунды от победителя второго этапа "Тур де Франс"

Казахстанский гонщик "Астаны
" Алексей Луценко
оказался лучшим в своей команде по итогам второго этапа супермногодневки "Тур де Франс
", передает корреспондент Vesti.kz
.
По итогам гонки на 186 километров Луценко занял седьмое место. Он отстал на две секунды от победителя - француза Жюлиана Алафилиппа
из Deceuninck-Quick Step, чей результат составил 4 часа, 55 минут и 27 секунд. Второе место занял швейцарец Марк Хирши
из Sunweb, а третье - британец Саймон Йейтс
из Mitchelton-Scott. На 16-й строчке финишировал колумбийский капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес
, который на первом этапе врезался
в дорожный знак.
В общем зачете лидирует Алафилипп (8 часов, 41 минута и 35 секунд), на четыре секунды отстает Йетс, а на семь - Хирши. На 23-м месте идет Луценко, а на 29-м - Лопес, уступающие 17 секунд.
Третий этап протяженностью 198 километров пройдет 31 августа. В этом году "Тур де Франс" проводится в 107-й раз, но из-за пандемии коронавируса старт перенесли с 27 июня на 29 августа. Участники в ходе 21-го этапа преодолеют 3470 километров, а финиширует гонка 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь
.