Луценко из "Астаны" отстал на две секунды от победителя второго этапа "Тур де Франс"

Участники преодолели 186 километров.

Алексей Луценко. Фото: Getty Images©
Новости спорта Велоспорт Тур де Франс
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Вчера 23:51
Казахстанский гонщик "Астаны" Алексей Луценко оказался лучшим в своей команде по итогам второго этапа супермногодневки "Тур де Франс", передает корреспондент Vesti.kz

По итогам гонки на 186 километров Луценко занял седьмое место. Он отстал на две секунды от победителя - француза Жюлиана Алафилиппа из Deceuninck-Quick Step, чей результат составил 4 часа, 55 минут и 27 секунд. Второе место занял швейцарец Марк Хирши из Sunweb, а третье - британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott. На 16-й строчке финишировал колумбийский капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес, который на первом этапе врезался в дорожный знак. 

В общем зачете лидирует Алафилипп (8 часов, 41 минута и 35 секунд), на четыре секунды отстает Йетс, а на семь - Хирши. На 23-м месте идет Луценко, а на 29-м - Лопес, уступающие 17 секунд. 



Третий этап протяженностью 198 километров пройдет 31 августа. В этом году "Тур де Франс" проводится в 107-й раз, но из-за пандемии коронавируса старт перенесли с 27 июня на 29 августа. Участники в ходе 21-го этапа преодолеют 3470 километров, а финиширует гонка 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь
Метки:
Луценко Алексей Тур де Франс Астана велокоманда Франция
Велоспорт Тур де Франс
0
Вчера 23:51
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