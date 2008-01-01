"Ожидали, что под дождем будет опасно". Стало известно о состоянии капитана "Астаны" после завала на "Тур де Франс"

Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес не подучил повреждений на первом этапе "Тур де Франс", где влетел в дорожный знак и угодил в завал. Об этом рассказал спортивный директор казахстанской велокоманды Дмитрий Фофонов, который также подвел первые итоги.

"В первую очередь мы рады стартовать на этом "Тур де Франс". Конечно, день получился достаточно стрессовым из-за дождя. Мы знали маршрут гонки и ожидали, что под дождем он будет очень опасным. Из-за большого числа падений мы посоветовали нашим гонщикам выйти вперед, чтобы пройти спуск своим темпом и постараться избежать падений.

Что ж, Лопес наехал на что-то на дороге и упал, но, к счастью, он в порядке. Также у нас был еще один завал за три километра до финиша, но для нас все обошлось. Мы надеемся, что завтра погода будет хорошей и настраиваемся на второй этап", - цитирует Фофонова официальный сайт "Астаны".

Напомним, Лопес финишировал лишь на 130-м месте, но показал одно время с победителем Александером Кристоффом из UAE Team Emirates. Сегодня на гонке состоится второй этап.