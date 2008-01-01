Капитан "Астаны" влетел в дорожный знак на первом этапе "Тур де Франс"

Капитан велокоманды "Астана" колумбиец Мигель Анхель Лопес дважды упал во время первого этапа "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время гонки, которая шла в Ницце, шли дожди. Дистанция составляла 156 километров, на протяжении которых произошло с десяток завалов. Последний из них случился менее чем за три километра до финиша - в нем также оказался Лопес.

Но перед этим колумбиец чудом избежал травм, не справившись с управлением на мокром повороте и влетев в дорожный знак.

В итоге Лопес финишировал лишь на 130-м месте, но показал одно время с победителем Александером Кристоффом из UAE Team Emirates.

"Мы увидели много падений сегодня на достаточно опасной трассе. Было много сложных моментов на дистанции, так что этап получился нервным. Дождь сделал этот этап по-настоящему трудным. На втором кругу я упал на спуске, ударившись о дорожный знак, но, к счастью, все обошлось, я не получил серьезных травм.

Все могло быть гораздо хуже. В любом случае мне удалось финишировать, и теперь главное - это максимально хорошо восстановиться, так как завтра нас ждет еще один очень трудный этап", - цитирует Лопеса официальный сайт "Астаны".

Второй этап "Тур де Франс", как и первый, также начнется и закончится в Ницце. Он состоится сегодня, 30 августа. Продолжительность составит 186 километров.