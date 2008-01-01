"Астана" с Алексеем Луценко стартовала на "Тур де Франс"

Сегодня, 29 августа, состоялся первый этап "Тур де Франс-2020", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Знаменитая супермногодневка должна была начаться еще в конце июля, но была перенесена на конец августа из-за пандемии коронавируса. Это первый Гранд-тур в нынешнем году.

Пелотон стартовал и финишировал в Ницце, преодолев 156 километров. При этом этап был весьма драматичным - из-за дождя возникали многочисленные завалы, последний из которых случился менее чем за три километра до финиша.

В одном из таких завалов побывал капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес. А другой представитель команды Ион Исагирре не справился с управлением на мокром повороте и влетел в дорожный знак. Оба гонщика смогли вернуться в гонку.

Лучший результат в казахстанской команде показал Уго Уль - он финишировал 15-м. Победитель же определился в спринтерской разборке, где лучшим стал Александер Кристофф из UAE Team Emirates - он и надел первым желтую майку лидера. Первые 29 гонщиков показали одно время - три часа, 46 минут и 23 секунды.

Завтра, 30 августа, состоится второй этап "Тур де Франс", он также начнется и закончится в Ницце. Продолжительность составит 186 километров.

Отметим, что для капитана "Астаны" Лопеса это дебютный "Тур де Франс" в карьере. Он является одним из главных претендентов на призовую тройку.

Также за победу на этапе будет бороться казахстанец Алексей Луценко.

С полным составом "Астаны" на "Тур де Франс-2020" можно ознакомиться здесь.

Завершится "Большая петля" 20 сентября традиционным финишем на Елисейских полях.