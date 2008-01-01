"Астана" объявила состав на "Тур де Франс"

Среди участников будет казахстанец Алексей Луценко.

Фото: велокоманда "Астана"©
Новости спорта Велоспорт Тур де Франс
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Вчера 23:18
Велокоманда "Астана" объявила состав на многодневку "Тур де Франс", которая пройдет с 29 августа по 20 сентября. 

В ней примут участие казахстанец Алексей Луценко, колумбиец Мигель Анхель Лопес и Харольд Техада, испанцы Луис Леон Санчес, Йон ИсагирреГорка Исагирре и Омар Фраиле, а также канадец Уго Уль. Спортивными директорами команды на гонке будут Дмитрий Фофонов, Дмитрий Седун и Стефано Занини.

Капитаном "Астаны" будет Лопес. В 2020 году "Тур де Франс" будет состоять из 21 этапов, а участники в общей сложности преодолеют 3470 километров. 

Метки:
Астана велокоманда Тур де Франс Луценко Алексей Франция
Велоспорт Тур де Франс
0
Вчера 23:18
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