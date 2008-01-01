"Астана" объявила состав на "Тур де Франс"

Велокоманда "" объявила состав на многодневку "", которая пройдет с 29 августа по 20 сентября.В ней примут участие казахстанецколумбиец, испанцы, а также канадец. Спортивными директорами команды на гонке будутКапитаном "Астаны" будет Лопес. В 2020 году "Тур де Франс" будет состоять из 21 этапов, а участники в общей сложности преодолеют 3470 километров.