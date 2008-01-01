"Астана" объявила состав на "Тур де Франс"

Велокоманда "Астана
" объявила состав на многодневку "Тур де Франс
", которая пройдет с 29 августа по 20 сентября.
В ней примут участие казахстанец Алексей Луценко,
колумбиец Мигель Анхель Лопес
и Харольд Техада
, испанцы Луис Леон Санчес
, Йон Исагирре
, Горка Исагирре
и Омар Фраиле
, а также канадец Уго Уль
. Спортивными директорами команды на гонке будут Дмитрий Фофонов
, Дмитрий Седун
и Стефано Занини
.
Капитаном "Астаны" будет Лопес. В 2020 году "Тур де Франс" будет состоять из 21 этапов, а участники в общей сложности преодолеют 3470 километров.