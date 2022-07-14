"Так нельзя играть". Названы причины вылеты "Тобола" из Лиги чемпионов

Известный казахстанский функционер и тренер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz вылет "Тобола" из Лиги чемпионов. В ходе беседы он назвал причины разгромного поражения костанайского клуба от "Ференцвароша" из Венгрии.

Встреча прошла в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Видеообзор можно посмотреть здесь.

"Команда практически не готова к Лиге чемпионов. Нельзя так выходить на такой турнир. "Ференцварош" первую игру играл очень осторожно, а во второй игре за 17 минут решили исход. Это не такой серьезный соперник для "Тобола", чтобы так проигрывать. Видно, что тренер не смог подготовить своих подопечных. Ни морально, ни физически. По сути, "Тобол" отдал игру. Счет мог быть более разгромным. Оборона сыграла безобразно. Они устроили проходной двор. Так нельзя играть, ведь ты представляешь страну. В этом турнире большие бонусы, а для игроков - возможность засветиться. Это кошмарный результат.

У венгерского чемпиона все было по-европейски. Тренер точечно воспользовался заменами. Игра была проиграна по всем статьям. Мне непонятно, что тренер говорил, что мы собрались. Якобы красная карточка помешала. Это все отговорки.

Наши соперники хотели выйти в следующий раунд и показать себя. Наши вышли сытыми и получили по заслугам. Если будет такое же отношение к игре, то "Тобол" даже не выйдет в группу Лиги конференций", - отметил Есмагамбетов.

Напомним, "Тобол" вылетел из Лиги чемпионов и теперь продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где встретится с "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара.

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