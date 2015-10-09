Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Стала известна стоимость билетов на матч "Кайрат" - "Реал"

Появилась неофициальная информация о стоимости билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Чемпион Казахстана примет на Центральном стадионе Алматы "Реал" (30 сентября), "Пафос" (21 октября), "Олимпиакос" (9 декабря) и "Брюгге" (21 января).

🇰🇿 Алматинский клуб все также планирует первоначальную продажу билетов пакетом на все 4 матча - нельзя будет в пакете купить билет на один матч, но, вроде, можно будет сделать пакет из двух:

Западная трибуна:

  • 250 000 тенге за матч - 1 000 000 тенге за четыре матча

Восточная трибуна:

  • 150 000 тенге за матч - 600 000 тенге за четыре матча

Север/Юг (за воротами)

  • 75 000 тенге за матч - 300 000 тенге за четыре матча

Стоимость при покупке на отдельный матч будет иной

Ожидается, что на следующей неделе "Кайрат" объявит дату старта продаж - предварительно, билеты начнут продавать 20 сентября. На данный момент билеты нигде не продаются.

