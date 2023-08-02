Прямая трансляция матча "Астана" - "Динамо Загреб" в Лиге чемпионов

Сегодня, 2 августа, ФК "Астана" проведет ответный матч с загребским "Динамо" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в столице Казахстана и начнется в 20:00 по местному времени. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала.

Прямая трансляция матча "Астана" - "Динамо Загреб" >>>>>

Напомним, первый матч команд в Загребе закончился разгромной победой хорватской команды со счетом 4:0.

Если "Астана" не пройдет "Динамо", она попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

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