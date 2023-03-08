Определился первый участник 1/4 финала ЛЧ

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 03:57
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В Лиссабоне (Португалия) завершилось противостояние в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Брюгге". Бельгийскому клубу так и не удалось навязать борьбу в двухматчевой серии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Одержав победу на выезде со счетом 2:0, "Бенфика" учинила невероятный разгром у себя дома. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "орлов". Голами у победителей отметились Рафа Силва (38'), Жоау Мариу (71'), Давид Нерес (77') и оформивший дубль Гонсалу Рамуш (45+2', 57'), а у проигравших мяч престижа забил Бьорн Мейер (87').

Таким образом "Бенфика" не дала ни шанса "Брюгге", одержав итоговую победу в противостоянии с сокрушительным счетом 7:1. 

Отметим, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет на следующей неделе, 17 марта.

 

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Португалия Бельгия

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