Лига чемпионов
Сегодня 22:20
 

Известный бизнесмен пообещал игрокам "Кайрата" автомобили за победу над "Реалом"

Известный бизнесмен пообещал игрокам "Кайрата" автомобили за победу над "Реалом" ©ФК "Кайрат"

Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов сделал громкое заявление в поддержку алматинского "Кайрата". По его словам, в случае победы над мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов каждый игрок казахстанского клуба получит по автомобилю, передают Vesti.kz

Обещание прозвучало в видеообращении, опубликованном 20 сентября в Instagram супруги предпринимателя, известного продюсера Баян Алагузовой.

Таким образом, Алагузов решил добавить дополнительную мотивацию футболистам "Кайрата" перед встречей с одним из сильнейших клубов мира.

"Дорогие казахстанцы, сегодня в день города Алматы, я как и все патриоты… Мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого "Кайрата" и "Реал Мадрида". Поэтому я, как патриот республики и в канун своего дня рождения, обещаю: в случае выигрыша "Кайрата" всем игравшим игрокам — по автомобилю. Алматы — столица мира, "Кайрат" — чемпион!" — заявил Алагузов.

"Кайрат" дебютировал в общем этапе ЛЧ на этой неделе, потерпев крупное поражение от "Спортинга" - 1:4. "Реал" в первом туре еврокубка обыграл "Марсель" со счетом 2:1. 

Матч "Кайрат" - "Реал" пройдет 30 сентября в Алматы на стадионе "Центральный". 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

