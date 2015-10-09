Известный бизнесмен пообещал игрокам "Кайрата" автомобили за победу над "Реалом"

Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов сделал громкое заявление в поддержку алматинского "Кайрата". По его словам, в случае победы над мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов каждый игрок казахстанского клуба получит по автомобилю, передают Vesti.kz.

Обещание прозвучало в видеообращении, опубликованном 20 сентября в Instagram супруги предпринимателя, известного продюсера Баян Алагузовой.

Таким образом, Алагузов решил добавить дополнительную мотивацию футболистам "Кайрата" перед встречей с одним из сильнейших клубов мира.

"Дорогие казахстанцы, сегодня в день города Алматы, я как и все патриоты… Мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого "Кайрата" и "Реал Мадрида". Поэтому я, как патриот республики и в канун своего дня рождения, обещаю: в случае выигрыша "Кайрата" всем игравшим игрокам — по автомобилю. Алматы — столица мира, "Кайрат" — чемпион!" — заявил Алагузов.

"Кайрат" дебютировал в общем этапе ЛЧ на этой неделе, потерпев крупное поражение от "Спортинга" - 1:4. "Реал" в первом туре еврокубка обыграл "Марсель" со счетом 2:1.

Матч "Кайрат" - "Реал" пройдет 30 сентября в Алматы на стадионе "Центральный".